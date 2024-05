Il vescovo Giurdanella ha nominato i vicari nelle Foranie di Partanna e Castelvetrano

20/05/2024 17:00:00

Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha nominato i nuovi Vicari delle Foranie di Partanna e Castelvetrano. In quella di Partanna è stato riconfermato Vicario don Antonino Guccardi, salemitano, parroco della chiesa madre in città. Nella Forania di Castelvetrano,

invece, è stato nominato Vicario don Nicola Patti, parroco dell’Unità pastorale di Campobello di Mazara. Don Patti prende il posto di don Giuseppe Ivan Undari che ha ricoperto l’incarico sino a oggi. Della Forania di Partanna fanno parte i territori di Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. Della Forania di Castelvetrano fanno parte la stessa Castelvetrano e Campobello di Mazara.

*****

MAZARA, GIORNATA DELLA LEGALITÀ DELLA PARROCCHIA S. LORENZO - Giovedì 23 maggio, con inizio alle ore 15,30, presso la parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo verrà celebrata la Giornata nazionale della legalità, organizzata dalla parrocchia per commemorare le vittime di tutte le mafie e per educare alla cultura della giustizia e della legalità. Alle ore 15,30 si terrà il ritrovo a San Lorenzo, poi il corteo sino al parco urbano di Miragliano; ore 16, visita al Giardino della memoria e piantumazione di un albero; ore 16,30, dialogo sulla legalità e la giustizia; ore 17, giochi di gruppo dei ragazzi del catechismo e festa insieme con portateco. «Trasformare il giorno della massima espressione dell’illegalità e della paura, in un giorno di sana memoria e di realistica speranza è uno dei modi possibili per arginare il malaffare e per educare le nuove generazioni, perché quello che è successo non succeda mai più – spiega don Giuseppe Alcamo, parroco a San Lorenzo – ogni giorno tutti abbiamo modo di costatare che respiriamo ancora una cultura mafiosa, che incute paura e impone violenza, anche solo verbale. Ritrovarsi insieme, numerosi e coraggiosi, è una testimonianza per affermare che non possiamo e non vogliamo sottostare a nessuna forma di

violenza e che la nostra forza è la giustizia e la legalità».

*****

DALLA DIOCESI ALL’INCONTRO SUL RINNOVAMENTO CARISMATICO - Anche alcuni componenti del Centro interconfessionale “Unitatis Redintegratio”, della Fraternità “Betlemme di Efrata” e dell’associazione Pentecostale mariana della Diocesi di Mazara del Vallo hanno partecipato al primo congresso regionale delle realtà del Rinnovamento carismatico cattolico in Sicilia. L’iniziativa si è tenuta al Santuario della Madonna delle Lacrime. Hanno partecipato seimila persone dei vari gruppi carismatici presenti in Sicilia e iscritti a “Charis” i quali, spinti dal vivo desiderio di conoscersi, si sono incontrati al fine di comprendere meglio il servizio di comunione che Papa Francesco ha ideato attraverso la sua istituzione.