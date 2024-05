Basket: il Trapani Shark vince anche gara 2 contro Verona e vede la finale

21/05/2024 08:14:00

Il regolamento recita che necessita vincere tre gare su cinque per poter passare il turno e nelle semifinali dei Play Off promozione per la A1, il Trapani Shark è già a quota due vittorie contro la forte Tezenis Verona. Le prime due sfide si sono entrambe tenute in casa della squadra meglio piazzata e dunque al PalaIlio di Trapani, i granata facendo valere il vantaggio di giocare in casa si sono portati, come da pronostico, sul doppio vantaggio. In effetti in gara 1 i veneti hanno dato più filo da torcere agli uomini di Coach Diana che si sono imposti per 78 a 71 controllando i tentativi di ritorno degli avversari nei due quarti finali. Gara 2 invece racconta di un match senza storia con i padroni di casa che chiudono agilmente la sfida per 91 a 69 rimandando i giochi alle prossime due sfide consecutive in terra veronese che potrebbero decretare l'accesso in finale dei granata. Nel caso di un colpo di coda degli scaligeri, i granata avrebbero il vantaggio della "bella" in casa di fronte al proprio pubblico.

Una gara senza storia con gli ospiti ancora orfani di Buva e con i granata a spingere sull'accelleratore per tutti i quattro parziali. Ottima prova, come ci ha abituati già da diverse partite, di Horton mattatore sotto canestro e con uno score in doppia cifra, 10 punti per lui. Al talento americano si aggiungono un Notae strepitoso con 21 punti, un ritornato Gentile con 12, Imbrò 11, Alibegovic 10, Marini 9, Mobio 6, Pullazi 5, Mollura 4, Mian 3. Adesso testa a gara 3 di giovedì che potrebbe decretare il Trapani Shark quale prima finalista di questo girone Argento.