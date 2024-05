Volontari puliscono la spiaggia di Marausa e  quella marsalese di Birgi Sottano

22/05/2024 00:00:00

Il Comune di Misiliscemi e la Consulta Giovanile Comunale invitano tutti i cittadini a partecipare alla grande giornata di pulizia delle spiagge di Marausa Lido e Birgi Sottano, che si terrà il 26 maggio 2024 a partire dalle ore 8.30.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Marevivo e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Misilese è un'opportunità unica per contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente marino e delle nostre coste e bisogna segnalare l'assenza dell'amministrazione comunale di Marsala, l spipagga di Birgi Sottano ricade sul territorio di Marsala.

Il punto di ritrovo sarà il parcheggio di Marausa Lido. Tutti sono invitati a partecipare e dare il proprio contributo. Per rendere l'operazione di pulizia più efficace, è possibile portare i propri guanti, sacchetti, decespugliatori e altri strumenti utili. La collaborazione di ogni singolo partecipante è fondamentale per assicurare il successo dell'evento e garantire che le spiagge ritornino a splendere.

Le spiagge sono risorse naturali preziose che necessitano di essere preservate e curate. La plastica e altri rifiuti che si accumulano lungo le coste rappresentano una minaccia per la fauna marina e per l'ecosistema. Partecipare a giornate di pulizia come questa non solo aiuta a rimuovere i rifiuti visibili, ma sensibilizza anche la comunità sull'importanza della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente.