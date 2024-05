22/05/2024 21:37:00

Sono una trentina, forse anche meno, i migranti sbarcati questo pomeriggio sulla costa marsalese.

Con un gommone grigio tra gli otto e i dieci metri sono arrivati al lungomare, tra la chiesa di San Giovanni e il Monumento ai Mille. Il mare calmo di queste ore sta favorendo i viaggi della disperazione e della speranza di chi paga gli scafisti per sbarcare in Italia e in Europa, in cerca di una nuova vita. Una volta toccato terra si sono allontanati velocemente dal luogo dell'approdo.

Lo scorso 13 maggio, un gommone, partito dalle coste della Tunisia con a bordo 24 migranti clandestini, tra cui un neonato di pochi mesi, è approdato a Marettimo e poi sulla terra ferma e in quel caso i presunti scafisti di nazionalità tunisina sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Trapani.