22/05/2024 12:20:00

Domenica 19 maggio, il Gruppo Sportivo della Lega Navale Italiana Trapani ha partecipato alla Vogalonga 2024, la celebre maratona di voga che si svolge ogni anno nella città lagunare.

Sei imbarcazioni kayak, hanno rappresentato con orgoglio la Sezione trapanese sfidando i 30 chilometri del percorso che si snoda tra i canali di Venezia. I soci in gara: Perricone - Cobertaldo, Grammatico, Canino, Musmeci - Catania, Pipitone Vassallo - Palumbo,

Oltre ai vogatori in gara, erano presenti anche altri soci della Sezione che, seguendo la squadra in trasferta, hanno approfittato per una gita fuori porta nella splendida città lagunare. Un'occasione per vivere da vicino la magia di Venezia e condividere la passione per la voga con altri appassionati.