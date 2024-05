23/05/2024 02:00:00

Stanno per entrare nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie. Per l’occasione, la piazza si è vestita a festa con le luminarie e l’addobbo realizzato a mano dalle Uncinettine. Un’opera d’arte che le volontarie hanno voluto donare alla cittadinanza tutta per la festa patronale.

Già da giorno 19 Maggio, con la discesa del simulacro di Maria SS delle Grazie, si stanno succedendo una serie di appuntamenti, liturgici e di festa. Tanti gli appuntamenti in calendario, tra musica e prodotti enogastronomici. Le celebrazioni si concluderanno con la processione del 31 Maggio è la risalita del simulacro della Patrona il 1 giugno.

“La festa della Santa Patrona è un momento di aggregazione e di unità per tutti i cittadini di Petrosino - dichiara il sindaco Anastasi a nome di tutta l'amministrazione comunale - Le celebrazioni e i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie sono un'occasione importante per riconoscerci tutti membri di una comunità coesa e solidale. Il mio ringraziamento va al comitato, al nostro parroco e a tutti quelli che si sono spesi per le diverse iniziative che avranno luogo nei prossimi giorni in viale De Vita. Un ringraziamento speciale alle nostre "uncinettine" per il meraviglioso lavoro che hanno realizzato e che tutti possiamo ammirare davanti alla nostra chiesa - conclude il sindaco - Quei cerchi colorati compongono una bellissima rappresentazione della bellezza della diversità quando riesce a comporsi in un quadro di comunione e solidarietà. Con questa immagine mi piace invitarvi a partecipare numerosi alle tante iniziative che ci attendono nei prossimi giorni e augurarvi una felice festa della nostra Maria Santissima delle Grazie.”