Un cardiologo extracomunitario per l'ospedale di Trapani. Ecco chi è 

23/05/2024 18:05:00

L'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani ha recentemente accolto un nuovo membro nel proprio team cardiologico, un medico extracomunitario.

Si tratta del dottor Carlos Gustavo Durand, un esperto cardiologo argentino, classe '70, che ha deciso di continuare la sua carriera in Italia per sopperire alla mancanza di medici.

Il dottor Durand, originario della regione del nord - ovest dell'Argentina, vicino le Ande, ha già una lunga esperienza nel campo della cardiologia, ed inizia il suo incarico con l'intento di implementare le più sofisticate e moderne tecniche di cura per i pazienti del territorio trapanese.

Nel corso della sua carriera, il dottor Durand ha contribuito significativamente al miglioramento dei servizi cardiologici dove ha operato, portando innovazioni e miglioramenti che hanno spesso trasformato il modo in cui i servizi vengono erogati ai pazienti.

L'introduzione del dottor Durand nel team è stata calorosamente accolta tanto dal personale dell'ospedale. Oltre al suo ruolo clinico, il dottor Durand prenderà parte a programmi di formazione per il personale.

Non è il primo medico straniero in provincia, altri lo hanno proceduto, come abbiamo raccontato su Tp24. Tuttavia, molti medici extracomunitari, arrivati nel nostro territorio, sono andati via dopo poco tempo perchè hanno avuto offerte più vantaggiose e perchè hanno avuto difficoltà a trovare casa. E' per questo che l'Asp ha emesso un avviso per cercare sei camere singole per due mesi, per gli altri medici che arriveranno.