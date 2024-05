23/05/2024 18:16:00

Si è svolta a Misilmeri, in provincia di Palermo, l'ultima tappa dei tre appuntamenti regionali di kickboxing, validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani di Roma del prossimo Giugno. Il Team Biondo con Giovanvito Sciacca, Gaetano Pavia, Giovanni Calamia e Vito Cristian Sciacca, rispettivamente nelle discipline Kick Light, K1 e Boxe, raggiunge brillantemente la qualificazione facendo incetta di primi posti. La tanto attesa qualificazione per la tappa nazionale di Roma è propedeutica a partecipare ai Mondiali di Carrara che si terranno ad Ottobre. "Sono sempre più orgoglioso dei miei atleti - dichiara il Maestro Giuseppe Biondo - si sono classificati dopo esserci confrontati con ragazzi provenienti da tutta la regione ed hanno meritato ampiamente la qualificazione. Mi attendo ottimi risultati in questo scorcio di stagione perchè stanno lavorando bene con tanti sacrifici, questa è la strada giusta per fare bene".