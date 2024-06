I fatti del 4 Giugno: ancora raid in Medio Oriente, gli attacchi a Mattarella

04/06/2024 07:00:00

E' il 4 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Vittoria clamorosa di Djoković al Roland Garros. Stanco, zoppo e dato per spacciato, ha battuto in rimonta Francisco Cerundolo al quinto set e mantiene, per ora, la prima posizione del ranking. Ma l’Italia può sorridere con Jasmine Paolini che conquista il suo primo quarto di finale. Oggi c’è Sinner

• Meloni seda le polemiche contro Mattarella innescate da Borghi, la sottosegretaria leghista Pina Castiello taglia una torta a X «con una #decima» e Lollobrigida ironizza sul no alla cannabis light: «Se te la devi fa’ ’na canna, fattela bene». E poi Giorgetti non va in Europa e Bonaccini, Decaro e Zingaretti puntano al posto di capogruppo dem all’Europarlamento





• Oggi in Consiglio dei ministri arriva il decreto sulla sanità. Tra le misure principali il cosiddetto taglia-file, la flat tax al 15% sugli straordinari, l’aumento della tariffa oraria

• Al Consiglio regionale della Liguria oggi si vota la sfiducia a Toti, ma il governatore ha i numeri per restare. Intanto il gip nega i domiciliari a Paolo Emilio Signorini

• Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato operato d’urgenza per un cancro

• «L’ho afferrata per le ginocchia e l’ho spinta giù dal cavalcavia». Andrea Favero aveva ammesso di aver ucciso l’ex compagna Giada Zanola davanti ai poliziotti. Ma la confessione non è valida: il suo legale non era presente

• Non si hanno ancora notizie di Cristian, l’ultimo ragazzo disperso nel Natisone. Oggi a Udine la camera ardente delle due ragazze. Pare che, come da tradizione romena, saranno vestite da sposa

• Battono ogni previsione le prenotazioni delle auto elettriche con gli Ecobonus. A otto ore e mezza dall’apertura della piattaforma erano già esaurite le risorse stanziate dal Mimit per le auto elettriche

• Musk è accusato di insider trading per la vendita di 7,5 miliardi di azioni Tesla. A denunciarlo un’azionista

• Per provare l’ubriachezza al volante non è necessario l’alcoltest. Bastano testimonianze, alito vinoso e incapacità di autocontrollo. Lo ha deciso la Cassazione

• L’accordo per il cessate il fuoco a Gaza è in bilico. Hamas non lo ha ancora accettato e Israele continua a mettere paletti. Intanto l’esercito israeliano conferma la morte di altri quattro ostaggi

• Le forze ucraine avrebbero utilizzato missili americani Himars per colpire una base nella regione russa di Belgorod. L’Italia prepara il nono pacchetto di aiuti ma fornirà solo sistemi di difesa

• Nigel Farage ci ha ripensato. Il politico britannico, salito alle cronache con la Brexit, ha annunciato che si candiderà per un seggio a Westminster

• Claudia Sheinbaumm 61 anni, è la nuova presidente del Messico. Candidata della coalizione di sinistra Seguimos Haciendo Historia, ha staccato di oltre 30 punti percentuali Xochitl Galvez.



• In Islanda Halla Tómasdóttir, un’imprenditrice di 55 anni che con la politica ha ben poco a che fare, ha sconfitto la premier uscente Katrin Jakobsdóttir

• Alessandro Barbano, direttore de Il Messaggero scelto un mese fa da Azzurra Caltagirone, è stato silurato dal di lei padre, Francesco. Troppa politica, poca cronaca e il rifiuto di intervistare Meloni con domande e risposte scritte. Cambio di vertice anche al Washington Post: Matt Murray prende il posto della prima donna direttrice Sally Buzbee

• A Brescia, una bambina di due anni appena uscita dal nido con la nonna è stata travolta da un Suv. È morta poco dopo l’arrivo in ospedale

• Con una buonuscita tra i 2 e i 3 milioni la Juve ha fatto pace con Massimiliano Allegri. Oggi l’amichevole Italia-Turchia

Titoli

Corriere della Sera: Frenata di Salvini sul Quirinale

la Repubblica: Lo spettro del non voto

La Stampa: Attacco a Mattarella, governo in tilt

Il Sole 24 Ore: Compagnie aeree, utili a 30,5 miliardi

Avvenire: Incontro ai migranti

Il Messaggero: Meloni: con questa Ue / addio all’assegno unico

Il Giornale: Gaza, pressing mondiale su Hamas

Leggo: Gaza, spiraglio di tregua

Qn: Lasciate il Colle fuori dalle beghe

Il Fatto: Macron, Scholz&C. / a picco nei sondaggi

Libero: L’ammucchiata anti-Usa

La Verità: 007 e i miliardi stranieri / bomba sul caso Genova

Il Mattino: L’ultimo tesoro di Pompei

il Quotidiano del Sud: Furia riforme, Italia in ansia

il manifesto: Tempo / e denaro

Domani: Meloni-Salvini, asse contro il Colle Con Mattarella è tregua armata