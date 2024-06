09/06/2024 10:00:00

Tragico incidente sulla Ragusa-Modica con due morti ed un ferito. Si tratta di una coppia che viaggiava in sella ad una moto in direzione Modica.

L’uomo è un ragusano di 57 anni, mentre la donna che viaggiava con lui è originaria di Ramacca di 53 anni. La donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa. L’incidente si è verificato intorno poco prima dell’una di questa notte. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Ragusa, il 118 e i vigili del fuoco che hanno prestato assistenza per l’illuminazione. L’incidente si è verificato al Km 336 +