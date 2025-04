Concluso a Trapani il corso di formazione per operatori della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco

06/04/2025 16:05:00

Si è concluso il 4 aprile il Corso di Formazione per "Operatori di Sala 3 115 e Tecniche di Comunicazione", che ha qualificato una unità VF del Comando di Trapani e 5 unità del Comando VF di Palermo. I partecipanti andranno a ricoprire un ruolo di grande responsabilità nella gestione del soccorso tecnico urgente a livello provinciale, come previsto dal Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (D.P.R. n. 64/2012).

Il corso, iniziato il 24 marzo e della durata di due settimane, ha previsto un intenso programma teorico-pratico, con lezioni in aula ed esercitazioni operative.

I corsisti hanno affrontato argomenti fondamentali, tra cui:

Aspetti normativi: ruoli, responsabilità e competenze dell’operatore di Sala;

Competenze trasversali: comunicazione, gestione delle emozioni e delle relazioni sociali;

Gestione delle richieste di soccorso, anche in relazione a implicazioni giuridiche e istituzionali;

Rapporti con le Istituzioni, i media e comunicazione in emergenza;

Uso degli applicativi di Sala Operativa: Supreme, Bottone Rosso, S.O. 115, Geoloc, Archgis, Capviewer, Sistema di coordinate, Sigem-Simma, VigiliA;

Simulazioni operative: attivazione della Sala Crisi, utilizzo dell’U.C.L., procedure Check;

Cruscotti di reportistica: GacWeb, Logbook di sala, consegne online.

Particolarmente significativa è stata la visita alla Centrale Unica di Risposta del N.U.E. 112 della Sicilia occidentale, a Palermo, che ha permesso un utile confronto con operatori impegnati nella gestione delle emergenze.

Al termine del corso, 18 discenti hanno sostenuto con successo gli esami di verifica dell’apprendimento, affrontando un test di 40 domande alla presenza di una Commissione nominata dalla Direzione Regionale VVF Sicilia.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani, ing. Antonino Galfo, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del corso, complimentandosi con i partecipanti per l’impegno e la professionalità dimostrati. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento allo staff didattico per l’eccellente organizzazione e per l’importante contributo fornito alla formazione degli operatori.