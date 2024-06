Due incidenti stradali a Trapani e ad Alcamo. Due i giovani rimasti feriti

10/06/2024 07:45:00



Due incidenti ieri sulle strade della provincia di Trapani. Uno nel capoluogo e uno ad Alcamo Marina. In entrambi sono rimasti feriti dei giovani.

Incidente a Trapani al lungomare Dante Alighieri - Nel tardo pomeriggio di ieri, un violento scontro tra un'auto e uno scooter ha avuto luogo a Trapani, precisamente sul lungomare Dante Alighieri all'angolo con via Scudaniglio. Il giovane alla guida dello scooter, un modello Scarabeo, è rimasto ferito, ma fortunatamente era cosciente al momento dei soccorsi.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Testimoni presenti hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo in attesa dell'arrivo del mezzo del 118. La situazione ha causato rallentamenti nel traffico, e sul posto sono intervenuti alcuni uomini della Polizia Municipale per regolare la circolazione e avviare i primi rilievi.

Schianto ad Alcamo Marina - Poco dopo la mezzanotte, un altro incidente si è verificato ad Alcamo Marina. Un'auto è uscita di strada in via Antiche Fornaci, schiantandosi pericolosamente contro un muretto. Dalle prime verifiche effettuate dalla Polizia Municipale, risulta che solo un veicolo sia stato coinvolto nell'incidente. All'interno dell'abitacolo si trovavano due giovani, uno residente ad Alcamo e l'altro a Castellammare del Golfo.

Fortunatamente, solo uno dei due giovani ha riportato lievi ferite. Immediatamente sono stati avviati i controlli sul conducente per verificare l'eventuale stato di ebbrezza, ma il test ha dato esito negativo. La vettura, dopo l'impatto, è rimasta in bilico tra la strada e la spiaggia.

Questi due incidenti, avvenuti a poche ore di distanza, pongono l'accento sulla necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale nella provincia di Trapani e sulal intera rete stradale della Sicilia.

E' purtroppo ancora una volta un fine settimana di sangue sulle strade siciliane. Un uomo di 46 anni Salvatore Papa è morto sull'A18 Messina Catania.

Sono invece i coniugi ragusani Giovanni Cascone e Angela Polizzi, di 56 e 53 anni, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera sul ponte Costanzo, che collega Ragusa e Modica. I due viaggiavano su una moto diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.

Si ribadisce l'importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme del codice della strada per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il consiglio prima di mettersi in viaggio, specie ora, con il caldo estivo, è di controllare il proprio veicolo: gomme, freni, sospensioni, tra le altre cose, elementi che incidiono sulla stabilità e la sicurezza.