11/06/2024 16:07:00

Tragedia oggi in un vivaio di via Castelforte a Palermo, dove un uomo di 41 anni è morto improvvisamente sul posto di lavoro, stroncato da un malore. La vittima, stando a quanto ricostruito dai carabinieri giunti insieme ai sanitari del 118, era al suo primissimo giorno di impiego presso i vivai.

Inutili i soccorsi prestati dei sanitari, intervenuti tempestivamente sul luogo della tragedia. Il medico legale ha successivamente confermato la morte per cause naturali dovute al malore. La salma è stata restituita ai familiari della vittima per lo svolgimento dei funerali.