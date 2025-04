7 Aprile: il Papa si mostra, tonfo delle Borse, manifestazioni anti  - Trump

07/04/2025 07:05:00

E' il 7 Aprile 2025: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Papa Francesco si è mostrato alla folla in piazza San Pietro, al termine della messa per il Giubileo dei pellegrini. Era in carrozzina, un paio di pantofole ai piedi, al naso le cannule di ossigeno per aiutarlo a respirare. Ha benedetto la piazza, poi lo hanno riportato a casa Santa Marta

• Tonfo delle Borse asiatiche per colpa dei dazi di Trump: Taiwan apre a -9,8%, Hong Kong a -9,2%

• Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni anti-Trump in tutti gli Stati Uniti. Al Congresso c’è agitazione. Pare che i grandi oligarchi della Silicon Valley siano contrariati con Trump per le perdite sui mercati azionari. Il presidente americano ha passato il weekend giocando a golf

• A Roma e a Bruxelles si lavora per capire come affrontare i dazi di Trump. Il commissario europeo al commercio Marcos Sefcovic ha detto «Chi ha il telefono di Trump, è meglio che lo usi». Giorgia Meloni, a quanto si dice, dovrebbe volare negli Stati Uniti il 16 aprile

• A Roma si è manifestato per pace e contro il riarmo (c’erano i 5 Stelle e la sinistra dura e pura), a Bologna si è manifestato per l’Europa (c’era la sinistra liberale del Pd)

• A Firenze il Congresso della Lega ha confermato Matteo Salvini come segretario per la terza volta. Dopo il collegamento con Elon Musk, ieri è intervenuta anche Marine Le Pen. Il generale Vannacci ha preso la tessera del partito, tutti dicono che sia sul punto di diventare vice-segretario

• Marine Le Pen ha radunato qualche migliaio di sostenitori in place Vauban, a Parigi. «Non mollerò di un centimetro». Nessun piano B, la candidata all’Eliseo vuole essere lei

• Ieri mattina sul greto del fiume Serio, in provincia di Bergamo, è stato ritrovato il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni. Era mezza nuda

• Un ragazzino di 13 anni lotta tra la vita e la morte al San Camillo di Roma. Stava maneggiando la pistola del fratello e gli è partito un colpo

• In Puglia cinque uomini armati e a bordo coperto hanno dato l’assalto a un camion che trasportava olio extravergine d’oliva. L’olio ha raggiunto i 9 euro al litro, ogni pedana trasportata arriva a valere migliaia di euro

• Nel pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona, due pazienti hanno cominciato a picchiarsi, usando anche una stampella

• Questo pomeriggio re Carlo e la regina Camilla saranno accolti dalle autorità italiane all’aeroporto di Ciampino

• In Germania l’Adf ha raggiunto l’Unione di Merz

• Nanni Moretti è stato dimesso dall’ospedale e, a sorpresa, si è collegato con la giornata conclusiva del Festival Custodi di sogni

• La madre di Mark Samson, il giovane assassino di Ilaria Sula, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Pare sia stata lei ad aiutare il figlio a sbarazzarsi del corpo e a ripulire la casa dal sangue. Oggi alle 14 sarà interrogata negli uffici della questura

• Roma Juventus si è chiusa sull’1 a 1, stesso risultato anche per Torino Verona. La Lazio è riuscita a battere in trasferta l’Atalanta. Empoli Cagliari è finita 0 a 0, Lecce Venezia 1 a 1

• Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1, sul circuito internazionale di Suzuka. Secondo e terzo sono arrivati rispettivamente Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi della McLaren. Per le Ferrari quarto posto per Leclerc e settimo per Hamilton

• Il tennis continua a parlare italiano. Flavio Cobolli ha vinto a Bucarest, Luciano Darderi a Marrakech

• Tadej Pogačar ha vinto pure il Giro delle Fiandre. Ormai è il ciclista più forte del mondo. La settimana prossima correrà la Parigi-Roubaix

• È morto l’attore Antonello Fassari, fu l’oste Cesare Cesaroni nei Cesaroni, curriculum di teatro e cinema da far impallidire i più strenui caratteristi. Soffriva di angina pectoris. Aveva 72 anni





Titoli

Corriere della Sera: Salvini: pronto per il Viminale

la Repubblica: Dazi, pressing su Trump

La Stampa: Dazi, cresce la fronda anti-Trump

Il Sole 24 Ore: Verso l’estero / Bolzano, Imperia / Treviso: i territori / dei nuovi emigrati

Il Messaggero: Dazi, pressing Usa su Trump

Il Giornale: Plebiscito per Salvini / E lui punta al Viminale

Qn: Salvini vuole il Viminale / Tensioni nel governo

Il Fatto: “M5S aperto a chi era lontano / Ora il progetto per governare”

Leggo: «Aiuti alle imprese contro i dazi»

Libero: Salvini vince ancora / e cerca il successore

La Verità: Altro che dazi, a uccidere il pil / sono le 13.000 leggi di Ursula

Il Mattino: Pressing Usa per frenare sui dazi

il Quotidiano del Sud: La bellezza ci salverà?

Domani: Dazi, l’Ue pronta allo scontro totale / Salvini sfida Meloni sul Viminale