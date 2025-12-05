Buongiorno24 del 5 Dicembre 2025

05/12/2025 09:06:00

Acqua, si accelera sul collegamento con le dighe Arancio e Garcia.

A Palermo, alla riunione convocata a Palazzo d’Orléans con il vicepresidente Luca Sammartino, i vertici dell’Ati idrico del Trapanese e la Protezione civile, è stato tracciato l’iter per portare più acqua nel nostro territorio. La Regione punta a mettere in sicurezza le utenze domestiche anche oltre l’inverno, e intanto chiede di raddoppiare la portata del dissalatore di Trapani.

Maxi-inchiesta Cuffaro, spuntano nuovi filoni sulla Formazione.

Nei nuovi atti depositati dalla Procura di Palermo emergono interessi legati al Cefpas, con l’ipotesi di una “regionalizzazione” del centro. Nelle carte, i pm parlano di «un altro affare illecito» e di un uso spregiudicato del potere politico per condizionare nomine e appalti.

Biancavilla, incredibile scambio di salme in ospedale.

Una famiglia ha vegliato per ore il defunto sbagliato. A scoprire l’errore sono stati un medico e un sacerdote, che hanno chiesto una radiografia per identificare il corpo. Aperta un’indagine interna.

Finanziaria regionale, arriva il primo sì in commissione.

Il testo cresce fino a un centinaio di articoli, con nuovi fondi per artigiani, pulizia delle strade extraurbane e incentivi al fotovoltaico domestico. L’opposizione promette battaglia: «Faremo un macello sulle norme clientelari».

Trapani, ristrutturato il parcheggio Egadi.

Con un investimento regionale da 546 mila euro, il piazzale Ilio diventa un nodo di interscambio urbano e turistico. Il sindaco Giacomo Tranchida: «È un grande passo avanti, così si potenziano i servizi alternativi».

Rifiuti, mobilitazione dei sindaci per l’impianto di Borranea.

Ventisette Comuni, insieme alle Srr e al Libero Consorzio, chiedono alla Regione di sbloccare i 40 milioni necessari per l’impianto. Da Palermo assicurano: «Risorse confermate, attendiamo integrazioni».

Schifani convoca la maggioranza: enti locali e Pip al centro del vertice.

Il presidente della Regione vuole blindare la Finanziaria e chiede ai partiti un patto di responsabilità, mentre le tensioni restano alte sul tema degli stipendi dei Pip e sulle assunzioni negli enti locali.



