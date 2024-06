I fatti del 12 Giugno: il figlio di Biden, il G7 in Puglia, Salvini e l'estrema destra

12/06/2024 07:04:00

E' il 12 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Hunter Biden è stato dichiarato colpevole per aver comprato una pistola nonostante fosse tossicodipendente. Rischia fino a 25 anni di carcere e 750 mila dollari di multa. La condanna imbarazza la Casa Bianca a pochi mesi dal voto, ma il padre, il presidente Usa Joe Biden conferma la sua fiducia nella giustizia

• Giorgia Meloni, rinvigorita dal successo elettorale, attende in Puglia i grandi del mondo per il G7: sul tappeto la questione ucraina ma anche l’assetto politico-istituzionale nell’Europa uscita dal voto





• Salvini Intanto fa partita a sé, incontrando Marie Le Pen e cercando una ricucitura con l’estrema destra tedesca dell’Afd

• Per la prima volta nella storia, i Républicains, eredi dei neogollisti, hanno annunciato un accordo con il partito di Marine Le Pen. La mossa coincide con un ulteriore isolamento di Macron, che col voto anticipato vorrebbe isolare l’ultradestra

• A proposito di neonazisti, quasi tutti i 77 deputati dell’Alternative für Deutschland hanno disertato la seduta del Bundestag indetta per ascoltare il discorso di Zelens’kyj, proprio mentre l’Occidente studia nuovi piani di sostegno per l’Ucraina

• Serata d’oro ai campionati europei di atletica di Roma, protagonisti Gimbo Tamberi e Nadia Battocletti, trionfatori rispettivamente nel salto in alto e nei 10mila metri. Sugli spalti il presidente Mattarella, abbracciato da Tamberi

• Marco Travaglio, dopo il magro risultato dei 5 Stelle alle europee, ha criticato duramente Giuseppe Conte. È finita un’era?

• La Apple vale di nuovo più di tre trilioni di dollari: Wall Street l’ha premiata per i suoi programmi sull’intelligenza artificiale

• A Modena un uomo di 48 anni si è presentato nel cuore della notte al comando dei carabinieri con il cadavere della moglie nel bagagliaio del furgone

• Papa Francesco, in un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani, è tornato a dire che «in Vaticano c’è troppa frociaggine»





• Il Wall Street Journal ha pubblicato alcuni messaggi di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, che dice «Le vittime civili a Gaza sono sacrifici necessari», «Abbiamo gli israeliani esattamente dove li vogliamo», «Finché i combattenti saranno ancora in piedi e non avremo perso la guerra, i negoziati dovrebbero essere immediatamente interrotti». La domanda è: chi ha girato i messaggi al Wall Street Journal? La Cia? Gli israeliani?

• Un agente di Polizia di Roma ha salvato dal suicidio una sua ex professoressa: l’ha riconosciuta dalla voce e lei si è ricordata del suo ex alunno

• Andrea Bonafede, il prestanome di Matteo Messina Denaro, è stato condannato a 14 anni di carcere

• A Reggio Calabria 14 persone sono state arrestate con l’accusa di aver permesso alla ’ndrangheta di condizionare l’esito delle regionali del 2020 e del 2021 e del Consiglio Comunale nel 2020. Indagato anche il sindaco Giuseppe Falcomatà

• In Trentino, un orso si è presentato al seggio elettorale, per fortuna chiuso da poco

Titoli

Corriere della Sera: Asse a destra contro Macron

la Repubblica: Involuzione francese

La Stampa: Pensioni, Meloni boccia quota 41

Il Sole 24 Ore: Apple corre il record a Wall Street/ con la sfida sull’intelligenza artificiale

Avvenire: Parlamento più a destra/ L’Europa cerca una guida

Il Messaggero: Il caso Francia scuote la Ue

Il Giornale: Il vertice salva-Ucraina

Qn: La nuova Europa al G7, ma è caos Francia

Il Fatto: Voti mafiosi a FdI e Pd/ «Meno votano, meglio è»

La Verità: Cade il tabù della destra/ Adesso tocca all’Europa

Il Mattino: Debito pubblico estero, l’Italia meglio di tutti

il Quotidiano del Sud: Il Sud rilancia export e lavoro

il manifesto: Fronte/ retro

Domani: Il Sud tradito si vendica delle destre/ I dubbi di Meloni sull’autonomia