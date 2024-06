Marsala, ancora disagi nel trasporto dei disabili. La denuncia dell'MPA

18/06/2024 07:00:00

Marsala continua a vivere una situazione di grave disagio per quanto riguarda i servizi di trasporto per i diversamente abili, che sono spesso impossibilitati a raggiungere i centri dedicati per le terapie di riabilitazione. Nonostante le numerose sollecitazioni da parte del gruppo Movimento per l'Autonomia (MPA), l'amministrazione comunale non è ancora riuscita a trovare una soluzione concreta e duratura a questo problema.

La denuncia dell'MPA - In un comunicato stampa, l'MPA ha evidenziato come i disservizi legati ai trasporti per i diversamente abili si ripetano con assiduità, negando a queste persone il diritto fondamentale di accedere alle terapie necessarie e alle attività socio-ricreative essenziali per il loro benessere. "Il diritto al trasporto per eseguire le terapie dovute e per le attività socio-ricreative, per essi fondamentali, deve essere garantito senza alcuna esitazione," dichiara il gruppo.

Impegni non mantenuti - La responsabile del gruppo, Rossella De Vita, ha sottolineato come, nonostante le ripetute richieste e pressioni, l'amministrazione comunale non abbia ancora messo in atto misure efficaci per risolvere questa situazione. "Ancora una volta l’MPA continuerà questa battaglia per la tutela dei bisogni dei cittadini più deboli e per i quali non sono ammessi impegni non mantenuti," afferma De Vita.

Un problema di diritti - Il trasporto per le terapie riabilitative e per le attività socio-ricreative non è solo un servizio, ma un diritto che deve essere garantito a tutti, specialmente ai cittadini più vulnerabili. La mancanza di un trasporto adeguato impedisce ai diversamente abili di partecipare pienamente alla vita comunitaria, aggravando ulteriormente il loro isolamento.

L'appello dell'MPA - L'MPA rinnova il suo appello all'amministrazione comunale di Marsala affinché prenda provvedimenti immediati per risolvere questa problematica. La richiesta è chiara: garantire un servizio di trasporto efficiente e affidabile che permetta ai diversamente abili di accedere alle cure e alle attività di cui hanno bisogno.