Marsala, oggi in Piazza Matteotti la manifestazione unitaria in difesa della Costituzione

18/06/2024 02:00:00

Marsala si Unisce alla Manifestazione Unitaria: Una Voce Forte Contro le Politiche Divisive del Governo

Il Movimento Cinque Stelle, insieme al Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, e il P.S.I., organizzano una manifestazione unitaria a Marsala, seguendo l'esempio di Roma. L'evento si terrà martedì 18 giugno alle ore 17.30 in Piazza Matteotti.

L'iniziativa ha già ottenuto l'adesione di numerosi gruppi e associazioni, tra cui Giovani Democratici, Marsala Coraggiosa e ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia). La manifestazione è aperta a tutte le forze politiche, sociali, civiche e democratiche, e a tutte le cittadine e i cittadini che hanno a cuore l'unità nazionale e i principi fondamentali della nostra Costituzione.

L'evento rappresenta un'occasione per opporsi alle politiche di premierato e autonomia differenziata promosse dal Governo Meloni. In un periodo in cui l'unità e la coesione del Paese sono messe a rischio da atteggiamenti di violenza e aggressioni, non possiamo rimanere indifferenti.

"La nostra risposta deve essere forte e chiara: uniti contro ogni forma di divisione," dichiarano gli organizzatori. L'invito è rivolto a tutte e tutti per unirsi alla mobilitazione e difendere i valori e i principi che legano la nazione.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare martedì 18 giugno in Piazza Matteotti, per far sentire la loro voce e dimostrare che Marsala è pronta a difendere la Costituzione. Sarà un momento cruciale per manifestare il proprio impegno contro le politiche divisive e per ribadire l'importanza di un'Italia unita e coesa.