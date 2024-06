19/06/2024 08:26:00

A Ustica un solo studente oggi affronterà la prova di Italiano dell’Esame di Stato. Un evento eccezionale per l’isola e in generale per il mondo della Scuola a cui sarà presente il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro.



Gaetano Caminita compirà 19 anni il prossimo 22 giugno e ha frequentato a Ustica gli anni di scuola sin dalla tenera età. È uno dei 46.291 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) che questa mattina affronteranno la prima prova scritta dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2023/24