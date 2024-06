 Bosco d'Alcamo: il 29 giugno il 40° anniversario della Riserva Naturale

20/06/2024 19:00:00

Il 29 giugno 2024 segna il quarantesimo anniversario dell'istituzione della Riserva Naturale Bosco d'Alcamo, una vasta area verde che si estende sulla montagna di Monte Bonifato. La riserva, con i suoi 313 ettari che si elevano dai 340 agli 825 metri sul livello del mare, rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore. Tuttavia, questi quarant'anni sono stati segnati da numerose difficoltà e sfide che ne hanno compromesso la conservazione e la valorizzazione.

Negli ultimi quindici anni, la riserva ha ricevuto scarsa attenzione e oggi è considerata tra le più trascurate della Sicilia. La mancanza di un direttore da molti anni, alberi abbattuti o pericolanti, aree pic-nic devastate, un parco avventura dismesso e l'ex albergo La Funtanazza non più funzionante sono solo alcuni dei problemi che affliggono questa area protetta. L'ente gestore, il Libero Consorzio Comunale (ex provincia), nonostante disponga di personale, non riesce a mantenere il decoro del territorio. Anche il ritorno della gestione al Corpo Forestale, proposto per arginare il fenomeno dei piromani, rimane finora solo sulla carta.

Il bosco, composto prevalentemente da conifere miste a latifoglie, è il risultato di un'intensa attività di rimboschimento iniziata negli anni Venti del secolo scorso e continuata fino agli anni Ottanta. Ora, molti degli alberi vecchi necessiterebbero di essere sostituiti con specie più adatte come lecci e roverelle.

All'interno della Riserva Naturale Orientata "Bosco d'Alcamo", che è anche un Sito Natura 2000, e nelle sue vicinanze, si trovano resti di interesse storico-culturale e archeologico. Per celebrare il quarantesimo anniversario, FareAmbiente, insieme ad altre numerose associazioni, ha organizzato una manifestazione che si terrà il 29 giugno 2024.

Programma dell'Evento

Ore 9.00: Raduno dei partecipanti presso il Piazzale Funtanazza.

Ore 9.30: Saluti istituzionali.

Ore 10.00: Passeggiata di trekking con soste a tema a cura di diverse organizzazioni tra cui Archeoclub CAI-GTA, Croce Rossa, Fire Rescue, Di Lorenzo Editore, FareAmbiente, Laurus e Atletica Alcamo.

Ore 12.00: Arrivo al Piazzale Madonna dell'Alto e colazione.

L'iniziativa, sostenuta anche dalla Croce Rossa Italiana e Fire Rescue per il supporto tecnico, è un'occasione per riscoprire e valorizzare un patrimonio naturale e culturale che merita maggiore attenzione e tutela.

Quarant'anni di storia, ma anche di sfide che richiedono un impegno rinnovato da parte delle istituzioni e della comunità per garantire un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente per la Riserva Naturale Bosco d'Alcamo.