Lenergy sostiene il Segesta Teatro Festival del 2024

20/06/2024 17:00:00

Lenergy, azienda leader nel settore dell’efficientamento energetico, partecipa all’edizione 2024 del Segesta Teatro Festival in Sicilia. Questa iniziativa non solo ribadisce il forte impegno di Lenergy verso la sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un significativo sostegno alla cultura e alle arti.

“La nostra azienda crede fermamente che la sostenibilità non debba essere confinata solo al settore energetico, ma che debba includere tutti gli aspetti della società”, ha dichiarato Paolo Foti, Direttore Vendite B2B di Lenergy. “Sponsorizzare questo evento rappresenta un’opportunità per mantenere viva una cultura secolare, promuovendo al contempo l’uso di energie rinnovabili e sostenibili per il futuro”.

In occasione del festival, Lenergy ha deciso di donare un impianto fotovoltaico al Parco Archeologico di Segesta. L’impianto, con una potenza di 10 kWp, sarà dotato di un inverter ibrido da 10 kW, due batterie da 5,12 kW, un sistema di monitoraggio ARGO e un monitor per visualizzare i consumi energetici. Questa installazione non solo ridurrà significativamente l’impronta ecologica del parco, ma servirà anche come esempio tangibile di come le tecnologie green possano integrarsi armoniosamente con i siti storici, preservando il patrimonio culturale.

L’implementazione del sistema fotovoltaico di Lenergy permetterà una riduzione di 7.502 kg di CO₂ all'anno, equivalente alla piantumazione di 250 alberi. Questa iniziativa dimostra come l'adozione di tecnologie sostenibili possa contribuire in maniera concreta alla protezione dell'ambiente, senza compromettere la valorizzazione dei beni culturali.