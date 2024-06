25/06/2024 13:14:00

Ancora una tragedia sul lavoro, ancora morti bianche in Sicilia.

Un operaio è morto a Campofelice di Roccella (Palermo) caduto da un'impalcatura.

Per il lavoratore non c'è stato alcunché da fare.



Personale del 118 hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell'Asp per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta.

A inizio maggio 5 operai sono morti a Casteldaccia, pochi giorni dopo un altro operaio è precipitato da una pala eolica a Salemi. E' ormai un bollettino di guerra.