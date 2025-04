Vergogna in Sicilia. Giovane arbitro accerchiato e aggredito in campo. Le immagini

07/04/2025 17:51:00

Una partita di playoff del campionato Under 17 in Sicilia si è trasformata in una serata di violenza. Sabato sera, allo stadio “Luigi Averna” di Torre Archirafi, a Riposto, durante i tempi supplementari di Russo Sebastiano Calcio – Pedara, un giovane arbitro è stato brutalmente aggredito da calciatori e persone scese in campo.

Il direttore di gara è stato accerchiato, colpito con pugni, calci e persino con una bandierina, finché un adulto – probabilmente un genitore – lo ha messo in salvo trascinandolo a bordo campo. Il campo, ufficialmente chiuso per inagibilità, è ora al centro anche di un’inchiesta per apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo. I carabinieri hanno acquisito il video dell’aggressione, diffuso sui social, per identificare i responsabili.

Durissima la condanna del presidente del Comitato regionale LND Sandro Morgana: «Un episodio gravissimo. Abbiamo perso tutti». L’AIA ha oscurato il suo sito con un’immagine simbolo contro la violenza. Ora si attendono sanzioni esemplari, con la possibile esclusione della squadra coinvolta dal campionato.