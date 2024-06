“Sicilia in LipDub”, l'Istituto "G.G. Ciaccio Montalto" aderisce alla rete regionale

26/06/2024 22:00:00

L'Istituto Comprensivo "G.G. Ciaccio Montalto" di Trapani è recentemente entrato a far parte di una rete regionale promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) denominata "Sicilia in LipDub", con scuola capofila il Secondo Circolo Didattico "V. Landolina". Questa iniziativa mira a promuovere forme innovative di attività didattiche e di educazione alla teatralità attraverso l'uso del LipDub, una particolare espressione teatrale.

Lo scorso sabato, presso l'hotel Saracen a Isola delle Femmine (PA), l'I.C. "G.G. Ciaccio Montalto" ha presentato con orgoglio il suo primo LipDub, un progetto didattico che ha coinvolto attivamente gli studenti, stimolando il lavoro di gruppo e la cooperazione. Il LipDub è un video musicale realizzato in piano sequenza, dove i protagonisti cantano in playback su una o più canzoni, integrando recitazione e danza. Questa forma d'arte richiede una perfetta sincronizzazione tra l'audio e le azioni dei partecipanti, dimostrando come, con motivazione e coordinazione, bambini e ragazzi possano raggiungere risultati eccellenti sia dal punto di vista creativo che tecnico.

La realizzazione del LipDub ha avuto un significativo valore pedagogico e formativo, favorendo lo sviluppo della creatività e dell'integrazione sociale tra studenti e insegnanti. Ha inoltre permesso di sviluppare importanti competenze trasversali e abilità chiave. L'educazione alla teatralità rinnova la visione metodologica tradizionale, coinvolgendo attivamente vari protagonisti del processo di apprendimento e insegnamento.

Questo progetto ha visto la partecipazione non solo degli alunni, ma di tutto il personale scolastico, inclusi la Dirigente scolastica, i docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi. L'intera comunità scolastica si è unita in un momento di forte condivisione, impegno e passione, creando un ambiente scolastico inclusivo dove tutti gli studenti si sono sentiti valorizzati e incoraggiati a esprimersi liberamente. Questa esperienza ha favorito lo sviluppo di abilità di collaborazione, comunicazione e gestione delle risorse, promuovendo cittadinanza attiva, competenze digitali e spirito di iniziativa. Gli studenti hanno acquisito fiducia in sé stessi, sviluppato le proprie abilità e influenzato positivamente la loro realtà.

Il risultato di questo impegno è un prodotto audiovisivo di forte impatto, visionabile qui, che dimostra come l'educazione teatrale possa contribuire allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, fondamentale per la gestione delle relazioni e il benessere individuale. La Dirigente scolastica, Dott.ssa Anna Maria Sacco, ha dichiarato: "Più che sul risultato finale, ci siamo concentrati sul processo che ha permesso di realizzare il prodotto finale, in particolare sul coinvolgimento degli studenti e sulla loro partecipazione attiva, stimolando logiche di gruppo e team-building."

La Dott.ssa Sacco ha inoltre spiegato che il progetto ha incluso varie fasi, come la definizione del percorso del piano sequenza, la gestione della strumentazione, la scelta e l'adattamento della musica, la diversificazione delle coreografie, la scoperta dei talenti e dei leader del team, la distribuzione dei ruoli e le prove di canto e recitazione. "Un grande lavoro che richiede tempi lunghi, ma che abbiamo realizzato in poco più di un mese. Un'esperienza sperimentale davvero positiva ed edificante, che ripeteremo anche il prossimo anno," ha concluso.

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come la scuola possa essere un luogo di innovazione e creatività, capace di coinvolgere e motivare gli studenti, preparando al contempo cittadini attivi e consapevoli.