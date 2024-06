Guardia Costiera. Salvato un turista a Levanzo, multato un lido a Castellammare

30/06/2024 22:00:00

Un terzo fine settimana particolarmente impegnativo per i militari della Guardia Costiera di Trapani e degli Uffici Marittimi di Favignana e Castellammare del Golfo. Due interventi significativi hanno segnato il weekend: il soccorso di un turista infortunato a Cala Fredda sull'isola di Levanzo e la chiusura di uno stabilimento balneare a Castellammare del Golfo per la mancanza del servizio di assistenza ai bagnanti.

Durante la settimana, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo ha riscontrato l'assenza del servizio di salvataggio presso una struttura balneare. Di conseguenza, al titolare della concessione è stata inflitta una sanzione di €1.032,00 per violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare. La struttura ha dovuto chiudere al pubblico fino al ripristino del servizio di salvataggio.

Domenica alle 20:00, la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto una richiesta d’intervento urgente dal personale sanitario del Servizio di emergenza 118 presente sull'isola di Levanzo. Un turista, caduto sugli scogli di Cala Fredda, era immobilizzato e necessitava di un immediato trasferimento a Trapani per le cure necessarie.

La Guardia Costiera ha subito inviato sul posto il gommone pneumatico G.C. B167 da Favignana e l’idroambulanza in servizio sull'isola. Tuttavia, a causa dei bassi fondali, l’idroambulanza non è riuscita ad avvicinarsi alla costa. L'equipaggio del gommone, insieme al titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, è riuscito ad approdare tra gli scogli e a prelevare il turista, trasferendolo sull’idroambulanza che lo ha portato al porto di Trapani per il successivo ricovero.

Questo intervento evidenzia l’importanza della pronta organizzazione del servizio di assistenza ai bagnanti negli stabilimenti balneari. È essenziale che i concessionari di stabilimenti balneari prestino particolare attenzione all'organizzazione obbligatoria del servizio di assistenza e ai presidi ausiliari come le boe di delimitazione della fascia di mare riservata alla balneazione.

Ai turisti e ai bagnanti si raccomanda massima cautela e prudenza, soprattutto nelle zone costiere rocciose e scoscese. È importante controllare eventuali divieti o interdizioni e prestare attenzione a terreni bagnati, scivolosi e difficili da percorrere.