Palermo epicentro degli incendi boschivi in Italia nel 2023

01/07/2024 13:49:00

Nel 2023, Palermo si è rivelata la provincia italiana più colpita dagli incendi boschivi, con 43,5 chilometri quadrati di territorio forestale devastato dalle fiamme, rappresentando il 43% del totale regionale e il 28% del totale nazionale. Questo dato emerge dalle analisi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), che si avvale del sistema European Forest Fires Information System del programma Copernicus Emergency e dell'intelligenza artificiale per identificare gli ecosistemi coinvolti.

Il fenomeno degli incendi boschivi ha interessato complessivamente 1.073 chilometri quadrati in Italia, un'area inferiore solo al 2021 negli ultimi sei anni, segnando un incremento del 36% rispetto al 2022 per le superfici totali bruciate e del 6% per quelle forestali. In termini di distribuzione geografica, la Sicilia e la Calabria hanno contribuito all'83% della superficie forestale italiana colpita da grandi incendi, con la Sicilia da sola che ha visto 101 chilometri quadrati di foresta compromessa.

Il dettaglio degli ecosistemi coinvolti mostra che il 63% delle aree bruciate era composto da latifoglie sempreverdi come leccete e macchia mediterranea, mentre il 17% era occupato da boschi di conifere e il 15% da boschi di latifoglie decidue, prevalentemente boschi misti a querce. Significativo è anche il dato relativo alle aree protette, con il 43% degli incendi che hanno interessato siti della Rete Natura 2000.

Il picco degli incendi si è registrato tra il 24 e il 28 luglio 2023, con circa 80 chilometri quadrati di superficie boschiva persa, quasi la metà dell'intero anno. Altri picchi si sono verificati a fine settembre, con ulteriori 20 chilometri quadrati di bosco distrutti.

Quest'anno, dal primo gennaio al 31 maggio, la superficie complessivamente colpita da incendi boschivi è stata di 39 chilometri quadrati, di cui 12 attribuiti a foreste, con l'80% degli incendi che si sono verificati in Sicilia e Calabria.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a promuovere strategie di prevenzione e risposta, per mitigare l'impatto devastante degli incendi sul patrimonio naturale e forestale del paese.