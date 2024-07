Soccorso un uomo a Marettimo con l'elicottero

03/07/2024 22:14:00

Nel pomeriggio di oggi, un equipaggio dell’82° Centro SAR (Search & Rescue) dell’Aeronautica Militare, di base a Trapani, in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), ha condotto un intervento di emergenza per il recupero di un uomo sessantenne che aveva subito un grave trauma a seguito di una caduta sull'isola di Marettimo, nell'arcipelago delle Isole Egadi.

L’incidente è avvenuto nella zona impervia di Punta Troìa, rendendo necessario l'intervento congiunto tra le due organizzazioni. Su attivazione del SASS, il Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico ha prontamente mobilitato l’equipaggio dell’82° Centro SAR del 15° Stormo.

Alle ore 16:00, l’elicottero HH-139B è decollato dall'aeroporto di Trapani con a bordo un tecnico del SASS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare. Giunti sulla scena, il team ha rapidamente soccorso l’uomo, che era impossibilitato a camminare. Dopo averlo immobilizzato e stabilizzato, l’infortunato è stato issato a bordo dell’elicottero mediante verricello e trasportato presso il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è stato affidato al personale sanitario per le cure necessarie.

L'intera operazione si è conclusa poco prima delle 17:00, consentendo all’elicottero e all’equipaggio dell’Aeronautica Militare di tornare disponibili per eventuali altre emergenze.

15° Stormo: Impegno Costante per la Sicurezza

Il 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, con sede a Cervia, opera 24 ore su 24 per garantire la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, oltre a svolgere attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi, il trasporto sanitario d'urgenza e il soccorso di traumatizzati gravi. Dal 15° Stormo dipendono, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR di Cervia.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di effettuare trasporti di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Ogni anno, gli equipaggi del 15° Stormo e di altri reparti dell’Aeronautica Militare effettuano centinaia di ore di volo per interventi di emergenza, dimostrando un impegno costante per la sicurezza e la salute pubblica.