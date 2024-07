Alcamo, a fuoco un edicola in via Mazzini

07/07/2024 09:00:00

Un incendio ha devastato un’edicola in via Mazzini, ad Alcamo. L’edicola, che aveva cessato l'attività da pochi giorni, è stata avvolta dalle fiamme venerdì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato intorno alle 10:30. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto per domare le fiamme

Le prime ipotesi indicano che a causare il rogo sarebbe stato un cortocircuito all’impianto elettrico dell’immobile. La proprietaria dell'edicola, ha confermato che si trovava nel locale per pulire. Il rumore dell’esplosione ha allarmato i passanti e i vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I testimoni presenti sul luogo hanno riferito di aver sentito un forte botto seguito da fumo denso che si propagava dall'edicola. Alcuni di loro hanno cercato di prestare i primi soccorsi, ma la situazione è rapidamente degenerata. La zona è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.