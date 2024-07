Crisi idrica in Sicilia, aggredito il conducente di un'autobotte

07/07/2024 14:20:00

La crisi idrica che sta affliggendo l'Agrigentino sta mettendo a dura prova non solo l'ordine sociale, ma anche la sicurezza dei lavoratori coinvolti nella distribuzione dell'acqua.

Nel quartiere di Monserrato ad Agrigento, un dipendente di una società addetta al trasporto di acqua potabile è stato vittima di un’aggressione. Il cinquantacinquenne, secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, è stato colpito da diversi individui mentre si trovava presso il punto di prelievo dell'acqua gestito da Aica. A presentare la denuncia è stata l'avvocato Valentina Riccobene, rappresentante della società coinvolta. L'aggressione, avvenuta davanti a numerosi testimoni, ha causato traumi al volto dell’uomo, che è stato subito soccorso.

In risposta all'escalation di tensione, il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha preso misure drastiche requisendo le reti idriche della "Voltano Spa". Queste sono state consegnate in uso ad Aica fino alla fine dell'emergenza idrica. Questo provvedimento d’urgenza è stato adottato per garantire la continuità della distribuzione dell'acqua e per preservare l'ordine pubblico e la salute collettiva.