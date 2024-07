Sicilia, bagnanti in difficoltà salvati da due bagnini

07/07/2024 19:35:00

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, due bagnanti in difficoltà sono stati salvati presso il Lido Miramare a Porto Palo grazie all'intervento tempestivo dei bagnini. I due ragazzi si erano allontanati dalla riva e non riuscivano a tornare a causa della forte corrente. Un bagnante ha dato l'allarme, permettendo ai bagnini Massimiliano Ganci e Manuel D'Angelo di intervenire prontamente con il pattìno e riportarli in sicurezza sulla spiaggia.

L'episodio evidenzia l'importanza vitale del servizio di guardiaspiaggia. Tra l'altro la torretta di sorveglianza del Miramare era stata vandalizzata la notte precedente da alcuni giovani. Alcuni presenti avevano redarguito i vandali, chiedendo loro di rimettere la torretta al suo posto.

A seguito di questi eventi, il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha riconosciuto la necessità di migliorare la sicurezza, sottolineando che la questione riguarda anche altre località della Valle del Belice. Recentemente, Giovanni Cutrera, vicepresidente del consiglio comunale di Montevago e membro del consiglio dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, ha presentato un'interrogazione chiedendo quali misure siano in atto per garantire maggiore sicurezza.

Questi episodi mettono in luce la necessità di un'azione concertata per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini e dei turisti che frequentano le spiagge delle Terre Sicane.