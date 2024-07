I fatti del 9 Luglio: rebus Macron, razzi russi su un ospedale, Biden va avanti

09/07/2024 07:53:00

E' il 9 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• Macron chiede ad Attal di non dimettersi. Intanto la coalizione di sinistra deve ancora decidersi su chi proporre come nuovo primo ministro

• Il lepeniano Bardella si consola per la mancata vittoria alle elezioni francesi con la nomina a capogruppo dei Patrioti per l’Europa, il nuovo gruppo creato da Orbán, a cui ha aderito anche la Lega

• Razzi russi su Kiev hanno colpito un ospedale pediatrico. Almeno 36 i morti. Oggi inizia il vertice Nato, mentre Putin incontra l’indiano Modi

• Biden non intende ritirarsi: «Il partito democratico è ancora con me»





• Confermato l’ergastolo al neofascista Paolo Bellini per la strage di Bologna del 2 agosto 1980

• Giovanni Toti, ancora ai domiciliari, ha detto che non si ricandiderà alle regionali dell’anno prossimo

• La produzione italiana di Stellantis è calata drasticamente nei primi sei mesi dell’anno: - 25%

• Polemiche a RaiNews: domenica sera, invece di parlare delle elezioni francesi, il tg ha mandato la diretta di un festival a cui presenziava il direttore della rete, Paolo Petrecca. Si dimette la vicedirettrice

• Il marito di Francesca Deidda, scomparsa a maggio nel cagliaritano, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere della donna

• A Ponza una sedicenne è stata stuprata da un cameriere 34enne

• A Wimbledon Musetti batte Mpetshi Perricard e va ai quarti. È il terzo italiano qualificato dopo Sinner e Paolini: è record per l’Italia

• Stasera, alle 21 a Monaco, si gioca la prima semifinale degli Europei tra Francia-Spagna

• È morto Benito Nonino, l’imprenditore friulano della grappa nota in tutto il mondo

Titoli

Corriere della Sera: La Francia scossa / Macron blinda / il primo ministro

la Repubblica: Missili sui bambini

La Stampa: Macron, il piano anti-Mélenchon

Il Sole 24 Ore: Il labirinto di transizione 5.0: servono / otto documenti per il credito d’imposta

Avvenire: La Francia in stallo

Il Messaggero: Francia, la sinistra si divide

Il Giornale: Bombe di Putin sui bambini

Leggo: La strage dei bambini

Il Fatto: Macron prova / a fare il furbo: / la Sinistra (per ora) / non ci casca

Libero: Il clan della Marsigliese

La Verità: Il «democratico» Macron / prova a ignorare il voto

Il Mattino: Italia nuovo cilindro / del motore d’Europa

il Quotidiano del Sud: Per Macron rebus governo, centristi più forti in Europa / Per Meloni gli spazi di manovra si sono molto ristretti

il manifesto: Bisogna saper / vincere

Domani: Francia, la strada stretta di Macron / Il Fronte può spaccarsi su Mélenchon