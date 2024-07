Un'altra operazione contro i furbetti della spiaggia di San Vito Lo Capo

11/07/2024 18:25:00

La spiaggia di San Vito Lo Capo è stata liberata dalle attrezzature abbandonate e non presidiate, restituendo così alla collettività uno dei tratti costieri più belli e frequentati della Sicilia. L'operazione di controllo congiunta, svolta questa mattina dal personale della Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia Municipale di San Vito Lo Capo, ha portato alla rimozione di asciugamani, ombrelloni, porta ombrelloni, gonfiabili e altra oggettistica varia lasciata incustodita sulla spiaggia.

Questa iniziativa mira a prevenire e sanzionare comportamenti illeciti relativi all’abusiva occupazione di spazi liberi in assenza dei rispettivi turisti e avventori. La rimozione immediata delle attrezzature ha reso nuovamente fruibile il tratto di costa, permettendo ai bagnanti di trovare postazioni vicine alla riva senza doversi allontanare.

I controlli hanno garantito il rispetto del divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari di pre-posizionare ombrelloni, sdraio e lettini sull’arenile all’inizio della giornata, in assenza dei singoli turisti che li noleggiano. Questa pratica irregolare ostacola il libero accesso dei cittadini agli spazi pubblici, genera un profitto indebito per gli occupanti e causa una distorsione della concorrenza verso i gestori che rispettano le norme e pagano correttamente i canoni demaniali.

L'operazione ha consentito alla comunità di godere liberamente dei posti migliori sulla sabbia, senza dover camminare per chilometri per trovare un luogo libero dove fermarsi. La rimozione delle attrezzature abbandonate rappresenta un passo importante per garantire la fruibilità della spiaggia a tutti i bagnanti e per mantenere l’ordine e la legalità nella rinomata località turistica di San Vito Lo Capo.