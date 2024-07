Una tartaruga trovata morta in spiaggia a San Leone, lo stomaco era pieno di plastica

12/07/2024 09:30:00



Lo scorso 23 maggio Mareamico aveva rinvenuto nel bagnasciuga della spiaggia della Babbaluciara a San Leone una tartaruga morta.

Lo stesso giorno la carcassa è stata trasportata da volontari di Marevivo Sicilia presso l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, che ha effettuato l'esame autoptico.

Nel suo stomaco è stato trovato un grosso quantitativo di rifiuti plastici ed anche la presenza di alghe aliene, della specie Sargassum, che si è diffusa rapidamente negli ultimi anni nel mediterraneo a causa dell’aumento delle temperature del mare, legato ai cambiamenti climatici.

I risultati della necroscopia devono far riflettere sull’importanza di ridurre l’utilizzo di plastica monouso e soprattutto devono impegnare tutti a non abbandonarla in ambiente.