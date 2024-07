I fatti del 12 Luglio: Paolini in finale, Biden regge, il vertice Nato

12/07/2024 07:35:00

E' il 12 Luglio 2024: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon. È la prima italiana a riuscirci in un secolo e mezzo. Ha sconfitto Donna Vekić in un lungo match, vinto al tie break (2-6, 6-4, 7-6 (10/8)). Domani affronterà la ceca Barbora Krejčíková. Oggi Lorenzo Musetti gioca la semifinale contro Novak Djoković. Intanto Sinner, in costume azzurro e cappellino da pescatore, se ne va a spasso in Sardegna con la fidanzata

• Biden ha retto un’ora di conferenza stampa. Ha risposto bene alle domande ma è scivolato su due gaffe: ha chiamato Zelens’kyj «Putin» e Kamala Harris «Trump»

• Si è chiusa la tre giorni del vertice Nato. Oltre al solito sostegno all’Ucraina, è arrivata una dura condanna alla Cina per i suoi aiuti alla Russia. Pechino e Mosca parlano di «provocazione»

• L’aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi. L’ufficialità è arrivata da un’ordinanza dell’Enac. Molto soddisfatto Salvini, contrariate le opposizioni

• Giacomo Bozzoli si nascondeva nel cassettone del letto della sua villa a Soiano del Garda. Lo hanno trovato lì ieri i carabinieri dopo 11 giorni di latitanza. Il volto coperto da barba e baffi e un borsellino con cinquantamila euro in contanti in mano. E dire che lo cercavano in Sud America e nelle Isole di Capo Verde





• Toti resta ai domiciliari. Con un’ordinanza durissima il tribunale del Riesame ha respinto il suo ricorso. Stando ai giudici, il governatore «non ha compreso appieno la natura delle accuse» che gli sono state mosse

• Fedez è stato ricoverato. Il rapper è stato sottoposto a una gastroscopia per un’emorragia interna. Ora sta bene

• La Camera ha approvato un ordine del giorno che apre alla caccia degli stambecchi. Poche ore dopo il presidente del Lazio Francesco Rocca ha consentito agli agricoltori di abbattere i cinghiali che banchettano nei loro orti

• A Trento la procura ha chiesto l’archiviazione per Massimo Fugatti. Il presidente della provincia autonoma di Trento era stato accusato di omicidio colposo per la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni sbranato da un orso.

• In vista delle Olimpiadi, i clochard di Parigi vengono deportati a Marsiglia e Lione. La pulizia sociale delle strade riguarderebbe 12.545 senzatetto

• Per la prima volta dalla Guerra Fredda, gli Stati Uniti schiereranno missili da crociera Tomahawk, SM-6 e ipersonici sul territorio tedesco

• La Corea del Sud ha inventato un’arma laser che, per il costo di un dollaro e mezzo, abbatte un drone. Il progetto si chiama Star Wars

• Si fanno più forti le pressioni di Pechino su Taiwan. Ieri notte, attorno all’isola c’erano sessanta aerei militari e sette navi cinesi

• Morgan tenta di difendersi dalle accuse di stalking della sua ex Angelica Schiatti. Parla di gogna mediatica ma i suoi colleghi si schierano dalla parte della cantante

• Rosalia Messina Denaro è stata condannata, con rito abbreviato, a 14 anni di galera. La sorella del boss è stata riconosciuta colpevole di associazione mafiosa aggravata

• Nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, i figli di Borsellino citano Palazzo Chigi e il Viminale come «responsabili civili»

• Al Tour de France l’eritreo Biniam Girmay ha vinto la 12ª tappa. Lo sloveno Pogačar resta in giallo

• È morta Shelley Duvall, l’indimenticabile Wendy di Shining. È stata anche musa di Robert Altman, con cui girò sette film. Aveva 75 anni.

Titoli

Corriere della Sera: Nato, lite con Russia e Cina

la Repubblica: In fumo quattromila processi

La Stampa: Orban da Trump, patto anti Nato

Il Sole 24 Ore: Salva casa, arrivano le correzioni

Avvenire: La grande frattura

Il Messaggero: Biden in bilico dopo le gaffe

Il Giornale: Biden al capolinea / America nel caos

Leggo: Scuole medie, incubo matematica

Qn: La Russia: «Tornala guerra fredda»

Il Fatto: La legge è uguale per Toti

Libero: Buon volo / comunisti

La Verità: La von der Leyen tutta a sinistra / I meloniani: «così non la votiamo»

Il Mattino: Napoli-Salerno / gioco di squadra

il Quotidiano del Sud: Salari, al Sud più bassi del 28%

il manifesto: Siamo / solo noi

Domani: Favori agli amici e case ai boss / Gli impuniti della riforma Nordio