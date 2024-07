Successo per il Terzo Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti a Marsala

13/07/2024 20:47:00

Il terzo Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti si è tenuto ieri a Marsala, richiamando numerosi produttori locali e aziende del settore. Organizzato da Agrisicilia, l'evento ha affrontato tematiche cruciali come produzione, mercato, innovazioni tecnologiche e nuove opportunità di distribuzione.

Il simposio è stato aperto da Cristiano Carli di Agrion, che ha analizzato le somiglianze tra la coltivazione del mirtillo in Piemonte e Sicilia. Carli ha sottolineato la crescita delle superfici coltivate a mirtillo, con la Sicilia che è passata da 27 a 51 ettari nel 2023. Ha anche discusso le problematiche fitosanitarie e la collaborazione con l'Università di Palermo per testare limitatori naturali.

Ilenia Tinebra e Graziana Errera del Dipartimento Saaf dell’Università di Palermo hanno trattato il tema della riduzione del calore in campo, seguite dall'azienda Mugavero che ha presentato i risultati delle loro ricerche congiunte.

Thomas Drahorad di Italian Berry ha partecipato in videoconferenza, fornendo una panoramica sulla produzione e il consumo di piccoli frutti in Italia. La fragola domina con 4070 ettari coltivati, seguita dal mirtillo con 1600 ettari. Drahorad ha evidenziato l’aumento del valore dei mirtilli del 22,9% e dei lamponi del 21,0% rispetto all'anno precedente. Anche le more hanno mostrato una crescita significativa in quantità (+16,3%) e valore (+46,2%).

Drahorad ha sottolineato l'importanza della penetrazione nelle famiglie italiane, segnalando che c'è ancora ampio margine per aumentare il consumo di piccoli frutti in Italia. Ha inoltre discusso il prezzo medio del mirtillo (13,39 euro) e dei lamponi (17,79 euro) nel 2023, evidenziando la tendenza dei consumatori italiani ad acquistare quando i prezzi sono più bassi.

La multinazionale Del Monte ha scelto la Sicilia per espandere il proprio mercato dei piccoli frutti, incontrando i produttori durante il simposio. Il progetto, in collaborazione con l'azienda marsalese A Piccoli Frutti, partirà dal prossimo settembre, utilizzando il magazzino già certificato di quest'ultima.

Il terzo Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti ha confermato l'importanza crescente dei piccoli frutti in Sicilia e in Italia, offrendo una piattaforma per discutere innovazioni e opportunità di mercato. L'evento ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulla qualità e sul valore, oltre alla quantità, per garantire un futuro sostenibile e prospero per il settore.