I fatti del 13 Luglio:  Biden resiste, oggi la finale di Paolini, Italia divisa in due

13/07/2024 07:35:00

E' il 13 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Biden resiste, ma i finanziatori congelano i fondi. Si parla anche di un asse Barack Obama-Nancy Pelosi per convincerlo a ritirarsi

• Oggi Jasmine Paolini si gioca la finale di Wimbledon. Per conquistare il trofeo dovrà battere Barbora Krejcikova. Ieri Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta. Ha perso contro Novak Djoković per 6-4, 7-6(2), 6-4, in due ore e 48 minuti di gioco

• I 503 giudici del New York Times hanno eletto L’amica geniale di Elena Ferrante è il più bel libro del XXI secolo

• In Corea del Sud 5,52 milioni di famiglie hanno in casa un animale domestico clonato. Per replicare il loro caro (cane) estinto sono disposte a pagare fino a 70 mila euro

• Il meteo divide l’Italia. Caldo record al Sud e al Centro – ieri a Roma facevano 42 gradi – trombe d’aria e grandine al Nord. A Milano grandine con chicchi grossi fino a dieci centimetri. Il Lago di Como è esondato





• I cinque imputati del processo per la morte di Serena Mollicone sono stai assolti. A distanza di 23 anni non c’è ancora una verità sull’omicidio della diciottenne di Arce

• Tre dei sette minori accusati di aver violentato le due cuginette di Caivano sono stati condannati con il rito abbreviato

• La Lega è contraria all’invio di armi a Kiev, ma la Meloni tira dritto. Ora la premier deve ottenere un commissario di peso per l’Italia e decidere cosa fare con Ursula

• Toti apre alle dimissioni. Prima però vuole incontrare Salvini

• La Commissione europea ha dato il via libera al prestito ponte da 320 per l’ex Ilva

• X torna nel mirino di Bruxelles. Avrebbe violato le regole sui servizi digitali. Dalla doppia spunta blu non verificata all’accesso dei dati pubblici, passando per la pubblicità

• Un razzo Falcon 9 di SpaceX è esploso dopo aver raggiunto lo spazio, molto più in basso dell’orbita prestabilita. Era dal 2016 che non si verificavano simili incidenti

• Caos nelle carceri. A Trieste un detenuto è morto per overdose di metadone. L’ipotesi è che lo abbia rubato in infermeria durante la rivolta di giovedì sera. A Vercelli le celle si sono allagate e a Brescia il sovraffollamento ha sforato il 200 per cento

• Giacomo Bozzoli è stato trasferito nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. È guardato vista. Intanto spunta un misterioso testimone austriaco che, a quanto dice lui, sarebbe in grado di scagionarlo

• Morgan querela la Lucarelli. Il processo ad Alec Baldwin è stato archiviato, e lui è scoppiato in lacrime. L’attore napoletano Leopoldo Mastelloni è al verde: il ministro Sangiuliano ha promesso di aiutarlo a ottenere la legge Bacchelli. Infine, Belén Rodríguez torna in tv. Anche lei andrà a Discovery

• Il Four season avrebbe messo gli occhi su Villa Certosa. La storica dimora estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi potrebbe diventare un resort di lusso

• Al Tour Jasper Philipsen conquista la 13esima tappa. La fida ora è tra Pogačar, Evenepoel e Vingegaard

Titoli

Corriere della Sera: Missili, scontro nel governo

la Repubblica: Assedio a Biden

La Stampa: Meloni-Salvini, scontro su Kiev

Il Sole 24 Ore: Banche Usa, gli utili vanno oltre le stime / ma i tassi alti aprono le prime crepe

Avvenire: L’Italia che aspetta

Il Messaggero: Btp, salgono gli acquisti esteri

Il Giornale: L’Europa schiera l’esercito

Qn: Senza fondi e sostenitori: Biden in bilico

Il Fatto: 7,5 miliardi per i caccia / E missili Usa a Vicenza

Libero: Il nuovo mito del Pd / con la droga in pancia

La Verità: Lobby, Ong altre tasse e divieti / Il vero conto dei verdi in Europa

Il Mattino: Caivano volta pagina

il Quotidiano del Sud: Il Sud accetti la sfida autonomia / Ma il Nord ora non deve accelerare

il manifesto: Crisi / di identitari

Domani: Meloni adesso apre a von der Leyen / Ultima chiamata per contare in Ue