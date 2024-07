I fatti del 15 Luglio: l'attentato a Trump, la Spagna vince, Meloni a Napoli

15/07/2024 07:19:00

E' il 15 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Donald Trump è stato vittima di un attentato a Butler, Pennsylvania. È stato ferito di striscio a un orecchio. A sparare da 137 metri un ragazzo di vent’anni che ha agito in solitaria: i servizi segreti non sono stati in grado di bloccarlo. Prima che lo ammazzassero è riuscito a uccidere un uomo e ferito tre persone

• Trump sta bene. Pochi secondi dopo l’attacco era in piedi, e sorretto dagli agenti, ha sollevato un pugno e gridato «Fight!». Combattere!. Un’immagine che diventerà iconica





• Dopo l’attentato Trump ha raccolto un milione di dollari in 15 ore. Elon Musk ha annunciato che voterà per lui. Nel frattempo, girano le immagini di Biden che sale la scaletta dell’Air Force One con le scarpe antiscivolo

• La Spagna si è aggiudicata i campionati europei di calcio: le Furie Rosse hanno battuto l’Inghilterra per 2-1 grazie ai gol di Nico Williams e di Oyarzabal. La nazionale dei tre leoni aveva momentaneamente pareggiato con un tiro di Cole Palmer

• La bandiera iberica sventola anche su Wimbledon dove il prestigioso torneo tennistico è stato vinto da Carlos Alcaraz, subito soprannominato Carlos II perché anche l’anno scorso aveva fatto centro a Londra. Il campione spagnolo ha avuto la meglio su Novak Djokovic ed è stato premiato dalla principessa Kate, alla sua seconda uscita dopo la malattia e la convalescenza dal tumore. Delusa ma sempre sorridente Jasmine Paolini, esclusa sabato dalla finale femminile

• Giorgia Meloni sarà oggi a Napoli per presentare il piano di recupero dell’area di Bagnoli: è la prima volta che visita la città in veste di premier

• L’esercito israeliano ha annunciato di aver eliminato uno dei capo di Hamas a Gaza, Rafah Salameh, mentre è incerta la sorte di un altro ricercato per i fatti del 7 ottobre, Mohammed Deif. Nel raid avrebbero perso la vita novanta civili palestinesi.

• Laura Ewert, tedesca, nipote di un ufficiale della Wehrmacht che ordinò la strage di San Polo (nelle campagne dell’Aretino, 65 morti, il 14 luglio del 1944) ha partecipato alla commemorazione delle vittime e ha chiesto scusa ai parenti. Il paese l’ha accolta con calore

• Il presidente del Friuli - Venezia Giulia Massimiliano Fedriga guida la classifica della Governance Poll per le regioni. Tra i sindaci svetta Michele Guerra, primo cittadino di Parma. Vanno malissimo i suoi colleghi delle grandi città: Sala è 19esimo, Gualtieri penultimo su 80 posizioni

• Una marocchina di 35 anni è stata condanna a 8 anni di prigione per aver evirato il suo ex di 45. La donna dice di essere stata aggredita sessualmente

• Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un giovane conosciuto in discoteca. Allo stupro sarebbe seguita una rissa tra amici di lei e quelli del presunto violentatore

• Il morso di un ragno violino è stato fatale a un carabiniere di 52 anni, appartenente al servizio scorte del tribunale di Palermo. Si chiamava Franco Aiello

• Riaperto il giallo Pantani: la nuova inchiesta in cerca di un movente

• Un medico no vax, Ennio Caggiano, di 67 anni, già radiato dall’ordine nel periodo del Covid è stato indagato dalla Procura di Venezia: si sospetta che abbia causato un’epidemia di epatite C

• Il campione di ciclismo Tadej Pogačar ha dominato una difficile tappa pirenaica del Tour de France: la maglia gialla resta saldamente sulle sue spalle

• E a Elisa Longo Borghini è andato il Giro d’Italia femminile: la campionessa non ha mai perso la maglia rosa

Titoli

Corriere della Sera: Trump, gli 007 sotto accusa

la Repubblica: L’America al bivio

La Stampa: Trump-Biden, appello all’America

Il Sole 24 Ore: Reati e minori, cresce l’allarme sociale

Il Messaggero: Trump, flop della sicurezza/ Telefonata gelida con biden

Il Giornale: Trump, il miracolato

Leggo: Trump, le falle della sicurezza

Qn: Il sangue sul voto

Il Fatto: Trump è salvo per un pelo/ Tutti i misteri del cecchino

Libero: Trump colpito/ Biden affondato

La Verità: Se non puoi batterlo/ abbattilo

Il Mattino: «È il tempo della ragione»

il Quotidiano del Sud: L’America scossa dalla violenza politica

Domani: Incubo americano