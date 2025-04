8 Aprile 2025: Borse terrorizzate dai dazi, Musk si smarca, il Papa scalpita

08/04/2025 07:01:00

E' l'8 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le Borse di tutto il mondo sono terrorizzate dai dazi di Trump. In tre giorni di vendite, calcola Bloomberg, sono stati bruciati 9.500 miliardi di dollari

• Trump, tornato dai campi da golf, spiega di essere pronto a negoziare con tutti i Paesi che glielo hanno chiesto. Ma è pronto ad aumentare i dazi alla Cina di un altro 50%. E dice che se il Congresso gli toglierà il potere di imporre le tariffe, lui userà il veto





• Elon Musk si smarca dal presidente. Ieri ha pubblicato su X un video in cui l’economista liberista Milton Friedman elogiava «il libero mercato» essenziale «per favorire l’armonia e la pace tra i popoli»

• In Lussemburgo i 27 Paesi dell’Ue hanno concordato una strategia per rispondere a Trump. Secondo Dagospia cinesi e europei stanno pensando, come extrema ratio per punire gli americani, di vendere i buoni del Tesoro Usa che hanno in pancia

• In Vaticano fanno fatica a tenere Bergoglio tranquillo: i medici consigliano prudenza, ma il Papa scalpita per tornare alla vita di sempre

• Vittorio Feltri dice che Vittorio Sgarbi, malato di depressione, sta dando segnali di miglioramento

• Francesco Totti è arrivato a Mosca per partecipare a un evento sponsorizzato da un’agenzia di scommesse. Riceverà una somma di denaro a sei cifre

• Nel Napoletano un uomo, disperato perché la madre dei suoi figli si era messa con un altro, ha teso un agguato al rivale, lo ha inseguito in motorino e gli ha scaricato addosso il caricatore di una semi-automatica 9x2. Poi si è ucciso

• In Friuli una rissa tra albanesi fuori da un bar è finita male: uno ha staccato un orecchio all’altro con un morso, l’altro ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato

• Sono stati celebrati i funerali di Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise da giovani che non riuscivano ad accettare un rifiuto. La madre di Mark Samson ha confessato di aver aiutato il figlio a pulire le macchie di sangue in casa, ora rischia fino a tre anni di carcere

• La procuratrice di Bologna ha chiesto 5 ergastoli per i parenti di Saman Abbas, che la ammazzarono perché rifiutava un matrimonio combinato

• I cinesi di Byd arriveranno in Italia con il marchio Denza

• Un bambino di 4 anni munito da mamma e papà di smartwatch ha mandato in tilt per 4 ore il centralino dei carabinieri di Treviso

• Boris Johnson è stato morso da uno struzzo durante una vacanza in Texas con la famiglia

• Nel tardo pomeriggio di ieri Carlo III e la regina Camilla sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, a Roma. Questa mattina saranno ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella

• Roberto Mancini è stato richiamato dalla Sampdoria per salvarla dalla serie C. La squadra è messa malissimo. Il suo ruolo è ancora da definire

• Anche Djokovic è a Monte Carlo ma non è al meglio: ha 37 anni, un’infezione all’occhio e gli fa male il tendine del ginocchio

• Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria a Cannes il 13 di maggio

• È morto Roberto De Simone, musicista, uno dei più stimati interpreti della canzone napoletana del secolo scorso. Fu anche un regista teatrale piuttosto prolifico, famoso tra le altre cose per La gatta Cenerentola, opera basata sull’omonima fiaba di Giambattista Basile. Aveva 91 anni

• Se ne sono andati anche la partigiana Virginia Manaresi, che aveva da poco compiuto 100 anni, e l’attore Jay North, noto per aver interpretato il personaggio di Dennis Mitchell nella popolare serie tv degli anni Sessanta Dennis la minaccia



Titoli

Corriere della Sera: Caos sui dazi, le Borse affondano

la Repubblica: I controdazi dell’Europa

La Stampa: Trump, la rivolta di Wall Street

Il Sole 24 Ore: Borse nel caos, crollano Europa e Asia / Wall Street sull’ottovolante, oro in caduta

Avvenire: Salute sopra tutto

Il Messaggero: Pasticcio sui dazi, caos Borse

Il Giornale: «Dazi, decalogo anti-panico»

Qn: Caos Trump, Borse a picco / Controdazi Ue fino al 25%

Il Fatto: Tutti online i telefoni / dei vertici dello Stato

Leggo: Effetto dazi, mercati nel panico

Libero: Cosa vuole davvero Trump

La Verità: Parigi e Berlino sabotano / le trattative con Trump

Il Mattino: Pasticcio sui dazi, Borse nel caos

il Quotidiano del Sud: La minaccia globale di Trump

il manifesto: Andrà tutto bene

Domani: Borse e dazi, Trump come Caligola / L’Europa crolla, minacce alla Cina