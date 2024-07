Calatafimi, siglato accordo integrativo per i lavoratori della Lima Corporate Enovis

15/07/2024 11:30:00

“E’ stato siglato dopo una lunga trattativa l’accordo di 2° livello che migliorerà le condizioni dei lavoratori della Lima Corporate di Calatafimi, e che permetterà all’azienda di crescere ulteriormente”. A renderlo noto sono il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile e Fabrizio Cimò e Dario Vultaggio Rsu Fim Cisl Lima. L’azienda che ha siti produttivi in Sicilia e in Friuli, è stata acquisita a inizio anno da Enovis rafforzandone la posizione nel mercato globale della ricostruzione ortopedica.

I tre sindacalisti spiegano nel dettaglio: “è stata rafforzata la contrattazione nazionale con il potenziamento di alcuni capitoli tra cui Salute, sicurezza e ambiente, con la possibilità per gli RLS di potersi avvalere di competenze anche esterne al fine di tutelare al meglio i lavoratori attraverso il confronto con l’azienda; riconosciuta una ulteriore ora di assemblea retribuita per la sensibilizzazione contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. Importante normativa riguardante il mercato di lavoro che da precedenza alla stabilizzazione dei contratti in essere con l’impegno di stabilizzare nel corso dell’accordo 60 lavoratori oggi in staff leasing”. Prevista la creazione di uno sportello informativo con otto ore aggiuntive di permessi sindacali per la RSU, per offrire ai lavoratori assistenza e informazione sui temi riguardanti Fondo Cometa, il fondo di previdenza complementare, e Metàsalute il fondo di assistenza sanitaria integrativa. Sulla parte economica è stato introdotto l’incremento dello 0,5% della quota a carico dell’azienda su Fondo Cometa, oltre che un incremento del Premio di risultato nei tre anni di vigenza contrattuale, con la possibilità per i lavoratori di convertire in Welfare le quote del premio incrementando con un ulteriore incentivo da parte aziendale. Infine importante attenzione ai diritti dei lavoratori per il sostegno alla famiglia. Previsti infatti permessi aggiuntivi fino a 160 ore in caso di adozione o affidamento oltre che un’integrazione salariale ai congedi parentali già esistenti. “Ancora una volta l'impegno del sindacato della Lima Corporate ha portato a risultati importanti, con il consenso dei lavoratori che hanno apprezzato il nostro impegno. È una fase nuova per l’azienda che acquisita da Enovis ha l’obiettivo di crescere. Il sito di Calatafimi ha dimostrato di essere competitivo ed affidabile” spiegano Nobile, Cimò e Vultaggio.

“La Fim è il sindacato maggiormente rappresentativo nello stabilimento siciliano e con il supporto dei lavoratori e degli altri sindacati, si è riusciti a costruire un contratto integrativo importante. Nel passato abbiamo difeso i diritti dei lavoratori anche con azioni forti e la firma di questo accordo che migliorerà le condizioni dei lavoratori e permetterà all’azienda di crescere, e frutto anche di quanto fatto fino a ieri. Ci aspettiamo, come sta avvenendo, che l’azienda continui ad investire nel sito siciliano che ha dimostrato di essere un sito importante per i risultati aziendali”.