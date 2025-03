 Federica Badami rieletta segretaria generale della Cisl Palermo Trapani

27/03/2025 08:07:00

Federica Badami, 41 anni, originaria di Misilmeri, è stata confermata alla guida della Cisl Palermo Trapani al termine del quarto congresso territoriale, svoltosi presso il San Paolo di Palermo. Insieme a lei, la segreteria si rinnova con due nuovi ingressi: Franco Nuccio, ex segretario generale della Fai Cisl Palermo Trapani, e Diego Biondo, già segretario territoriale della Cisl Scuola per il territorio trapanese, che prende il posto di Massimo Santoro, ora ai vertici della Fai Cisl Palermo Trapani. Antonio Dei Bardi è stato riconfermato, mentre Vania Pellerito assume il ruolo di coordinatrice Donne e Pari Opportunità.

L'elezione della segreteria è avvenuta alla conclusione della seconda giornata del congresso, che ha visto gli interventi della segretaria generale Cisl nazionale, Daniela Fumarola, e del segretario generale Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.

Le priorità della nuova segreteria: dal disagio sociale allo sviluppo economico

La segreteria guidata da Badami ha individuato diverse priorità per il futuro, tra cui il contrasto al disagio sociale ed economico nei quartieri di Palermo e Trapani, il rilancio dei territori, il miglioramento delle infrastrutture strategiche, la lotta alla povertà e alla criminalità organizzata, la sicurezza sul lavoro e il contrasto alla violenza sulle donne.

Disagio giovanile e contrasto al consumo di crack

Badami ha espresso preoccupazione per il crescente consumo di crack nelle città, fenomeno legato a situazioni di disagio sociale e psicologico. "Dobbiamo attivare politiche di prevenzione efficaci, coinvolgendo scuole, famiglie e servizi sociali per promuovere stili di vita sani tra i giovani" ha dichiarato. La segretaria ha sottolineato anche l'importanza di percorsi di recupero e reinserimento sociale, ribadendo il supporto della Cisl all'impegno di Monsignor Lorefice nella lotta contro il dilagare della droga.

Legalità e contrasto alla mafia

"Siamo e saremo sempre al fianco di chi si batte per un forte No alla mafia", ha affermato Badami, evidenziando la necessità di una maggiore presenza dello Stato nelle periferie per contrastare il rischio di infiltrazione criminale. La segretaria ha sottolineato il potenziale delle ZES per il rilancio economico, in particolare evidenziando l'importanza dell'inclusione di Carini: "È un'opportunità per attrarre investimenti e rivitalizzare un'area colpita dalla crisi industriale".

Politiche ambientali e sviluppo sostenibile

Tra le priorità, anche il rischio idrogeologico, gli incendi e la necessità di promuovere un'economia verde attraverso incentivi per le imprese che investono in tecnologie sostenibili.

Violenza sulle donne e caporalato

Badami ha ribadito l'impegno della Cisl nel contrasto alla violenza di genere, sottolineando la necessità di fornire supporto psicologico ed economico alle vittime. Sul caporalato, ha evidenziato l'importanza di politiche di integrazione per i migranti nel mercato del lavoro.

Politiche abitative e welfare per gli anziani

Il miglioramento delle case popolari e la riqualificazione urbana sono altri punti chiave. "Dobbiamo garantire un diritto alla casa dignitoso per tutti", ha affermato. Ha inoltre evidenziato la difficoltà dei pensionati nel far fronte alle cure sanitarie a causa di lunghe liste d'attesa, chiedendo un welfare più efficace.

Miglioramento dei servizi pubblici

La qualità della vita nei territori dipende anche da servizi pubblici efficienti. "È fondamentale un dialogo costruttivo tra istituzioni, parti sociali e comunità locali per garantire servizi efficaci e inclusivi" ha affermato Badami.

Il commento del segretario generale Cisl Sicilia, Leonardo La Piana

"La riconferma di Federica Badami testimonia che il percorso intrapreso è quello giusto", ha dichiarato La Piana. Ha sottolineato l'importanza di un confronto immediato con il governo regionale per una pianificazione operativa che sfrutti al meglio le risorse del PNRR e dei fondi europei.

Le conclusioni della segretaria generale Cisl nazionale, Daniela Fumarola

Daniela Fumarola ha ringraziato la comunità della Cisl Palermo Trapani per il loro costante impegno, ribadendo che "sviluppo e coesione sono la nostra bussola". Ha sottolineato la necessità di maggiori investimenti in infrastrutture, trasporti, sanità e istruzione per il Mezzogiorno. "Il Primo Maggio saremo in Sicilia, a Casteldaccia, per ricordare le vittime del lavoro e rilanciare il nostro impegno per una maggiore sicurezza".