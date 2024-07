Il debutto dei siciliani nel nuovo Parlamento Europeo

17/07/2024 06:00:00

Si è insediato ieri il Parlamento europeo, nella sua decima legislatura ci sono 720 seggi, 15 in più rispetto alla fine della precedente legislatura. Il 54% dei deputati eletti nel 2024 non erano deputati alla fine della scorsa legislatura. Il 39% dei nuovi deputati sono donne (il 40% nel 2019).



Lena Schilling (Verdi/ALE, AT), 23 anni, è la deputata più giovane, mentre Leoluca Orlando (Verdi/ALE, IT), 77 anni, il più anziano.

All'inizio della decima legislatura vi sono otto gruppi politici, uno in più rispetto alla precedente legislatura, 32 deputati rimangono nei non iscritti.

Il Parlamento si è riunito in sessione plenaria a Strasburgo, i deputati hanno votato la presidente del Parlamento, si tratta della maltese Roberta Metsola, già presidente dal 2022, che fa parte del PPE e che è parlamentare europea dal 2013. Metsola ha ottenuto 562 voti, la maggioranza assoluta dei 623 voti espressi.



Eletti anche gli 11 vicepresidenti, tra questi c’è Pina Picierno, europarlamentare del Partito Democratico.

I vicepresidenti possono sostituire la presidente e rappresentare il Parlamento, i questori si occupano invece di questioni amministrative che riguardano direttamente i deputati.

I vicepresidenti e i questori sono eletti a scrutinio unico, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Nella giornata di oggi il Parlamento voterà anche quante persone formeranno le commissioni mentre l’elenco delle deputate e dei deputati che ne faranno parte sarà annunciato venerdì. Le commissioni si riuniscono pubblicamente una o due volte al mese a Bruxelles.

Prima reazione di Leoluca Orlando consegnata ai social: “Ritornare al Parlamento europeo é un ritorno al futuro. Ieri come oggi, in un mondo profondamente cambiato, con gli stessi valori, verso lo stesso punto estremo dell’Orizzonte. Liberi dalla paura”.





Emozionato Marco Falcone: “Oggi a Strasburgo ho iniziato il mio mandato da europarlamentare di Forza Italia nel Ppe. Maniche già rimboccate sugli impegni assunti. Da una parte gli obiettivi strategici: la stabilità economica del continente, l’impegno per la pace e l’integrazione Ue, nel cui solco è però necessario difendere le specificità e gli interessi dell’Italia. Dall’altro, le politiche per le Isole e l’insularità. Lavoreremo per dare a Sicilia e Sardegna una forte rappresentanza in Europa, stanziando i fondi per l’attuazione dell’insularità. Ridurre la burocrazia e facilitare la vita di imprese e lavoratori nelle Isole, promuovere investimenti pubblici e privati per alzare la qualità della vita ed adattarsi al cambiamento climatico”.



Ringraziamento pubblico pure per Giuseppe Milazzo di Fratelli d’Italia: "In Parlamento europeo per l’insediamento e l’inizio dei lavori con l’Inno alla gioia, inno europeo! Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, agli amici di partito e a Giorgia Meloni”.

Ad eleggere la Metsola pure Giuseppe Lupo del Pd: "Ho partecipato questa mattina alla prima seduta del Parlamento Europeo, per l’elezione del presidente. Ho votato per la presidente Roberta Metsola, eletta a larghissima maggioranza con 562 voti, una giovane donna nata anche lei in un’isola del Mediterraneo, a Malta, che nel suo primo discorso programmatico ha parlato dell’importanza di rafforzare il pilastro sociale europeo, dei giovani, e ha citato Falcone e Borsellino. Con la seduta di insediamento i membri del parlamento e il Parlamento stesso entrano nel pieno delle funzioni. Adesso al lavoro per l’Europa che vogliamo!”.