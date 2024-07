Marsala, alla Riserva dello Stagnone adesso anche i fuochi d'artificio ...

18/07/2024 11:53:00

Tutto è concesso, in quella che dovrebbe essere, sulla carta una "Riserva Naturale Orientata", allo Stagnone di Marsala.

Non solo la pratica intensiva del kite surf, non solo i chioschi ogni cento metri, la musica a tutto volume fino a tarda sera, ma adesso anche i fuochi d'artificio, per le serate evento, come raccontano foto e video pubblicati sui social.

Ancora una volta, un luogo che dovrebbe un santuario per gli animali, soprattutto le specie protette, diventa un luogo di divertimento e movida senza rispetto per la natura.

Davvero, arrivati a questo punto, sarebbe meglio abolire la riserva, e prendere atto che ognuno fa quello che vuole, compreso spostare massi e cambiare il paesaggio, come si vede in un'altra immagine.

Anche qui, sulla carte, in una Riserva non si può toccare nulla, proprio nulla.

A Marsala, invece, nella R.N.O. più sgangherata della Sicilia, sembra essere la natura al servizio di chioschi, apericene e party al tramonto ...