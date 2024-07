I fatti del 20 Luglio: il guasto informatico, Biden arrabbiato, Onu contro Israele

20/07/2024 08:53:00

E' il 20 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri tutto il mondo ha subito le conseguenze di un guasto informatico sui computer che usano Microsoft. In Italia problemi soprattutto per i voli, ingorgo di camion a Genova perché un sistema di controllo portuale è andato in tilt

• La Nato ha scelto uno spagnolo come rappresentante per i paesi del Sud, anche se l’Italia sperava nell’incarico. La Meloni ha parlato con il Corriere della sua scelta di non votare per la rielezione di Von der Leyen

• Le pressioni affinché Biden lasci la corsa presidenziale continuano, lui sarebbe infuriato (e quasi guarito dal covid)

• L’Onu ha detto che gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi vanno contro la giustizia internazionale. Un drone degli houthi (finanziati dall’Iran) è riuscito ad arrivare dallo Yemen in centro a Tel Aviv; esplodendo ha ucciso una persona

• Adidas ha rinunciato alla modella di origini palestinesi Bella Hadid per pubblicizzare delle scarpe in ricordo delle olimpiadi del 72, dove vennero uccisi 17 atleti israeliani

• Una coppia di uomini che si teneva per mano è stata picchiata per strada, ieri notte a Roma

• Il giornalista del Wall Street Journal Gershkovich è stato condannato a 16 anni di carcere in Russia. Era accusato di spionaggio per conto della Cia, ha ascoltato la sentenza rassegnato

• Due deputati rivolevano il vitalizio, congelato perché condannati: la Camera ha risposto no

• In Bangladesh le proteste contro il governo si intensificano, ci sono già 105 morti ed è entrato in vigore il coprifuoco

• Nel carcere di Salerno, cronicamente sovraffollato, un detenuto è morto ucciso dal compagno di cella dopo una lite banale

• Uno scheletro di stegosauro è stato battuto all’asta per 45 milioni di dollari

• Un paziente sieropositivo ha ricevuto un trapianto di cellule staminali e ora è del tutto guarito

• Alex Schwazer non è riuscito a finire la prima gara ufficiale a cui ha partecipato ad otto anni dalla squalifica per doping

• Pogacar ha vinto la 19esima tappa del Tour. Morata andrà al Milan. Oggi si sposano Chiesa, Dybala e Bagnaia

• Sono morti un ex presidente del Vietnam, un’attrice della Dolce Vita, la compagna dell’ultranovantenne Clint Eastwood (più giovane di lui di trent’anni)

• A Napoli sono stati presentati i palinsesti Rai: tra le novità, anche un programma dell’ex portavoce di Meloni Mario Sechi

• Le borse europee hanno chiuso la settimana in calo

Titoli

Corriere della Sera: «La Ue sbaglia strategia»

la Repubblica: Il mondo chiuso per bug

La Stampa: Il mondo a terra

Il Sole 24 Ore: Salva casa, tutte le regole del piano

Avvenire: «L’escalation in Libano / una sconfitta per tutti»

Il Messaggero: C’è un bug, paralisi mondiale / Fermi voli, banche e ospedali

Il Giornale: Il paese reale boccia / la nuova Europa / delle follie «green»

Qn: Ursula, italiani divisi: piace solo a 4 su 10

Il Fatto: Condannati sconfitti: / niente vitalizi, per ora

Libero: Ursula spiaggiata

La Verità: I giudici si ricattano tra loro

Il Mattino: Crash informatico, mondo in tilt

il Quotidiano del Sud: Crescita differenziata, Puglia e Campania / crescono più veloci di Veneto e Lombardia

il manifesto: Apartheid

Domani: Putin usa i giornalisti come arma / Gershkovich condannato a 16 anni