Valderice: per il ministero l'aspirante poliziotto non ha forza, il TAR lo riammette 

20/07/2024 16:10:00

Il giovane P.A., 27 anni, originario di Vladerice, ha recentemente ottenuto una vittoria legale significativa che gli permetterà di continuare il suo percorso per diventare un agente della Polizia di Stato. P.A. aveva partecipato nel 2023 al concorso pubblico per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, superando con successo la prova scritta e le prove di efficienza fisica. Tuttavia, la sua strada si era bruscamente interrotta durante gli accertamenti psicofisici.

Durante gli accertamenti psicofisici, la commissione preposta aveva escluso P.A. dal concorso per un presunto "deficit della forza muscolare". Non accettando tale valutazione, il giovane si era sottoposto a ulteriori accertamenti presso il Presidio Ospedaliero "S. Antonio Abate" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. I risultati dell'handgrip test avevano dimostrato che la forza muscolare di P.A. rientrava nei limiti previsti dal bando di concorso per entrambe le mani.

Convinto dell'erroneità della valutazione della commissione, P.A., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, aveva presentato un ricorso al TAR Lazio. Nel ricorso, i legali avevano sostenuto che il giudizio di non idoneità fosse arbitrario e illogico, in netto contrasto con la certificazione medica ottenuta a Trapani. Inoltre, avevano evidenziato che il bando di concorso richiedeva una forza muscolare di 40 kg, valore che P.A. rispettava pienamente.

Il TAR Lazio, con ordinanza dell'11 aprile 2024, aveva disposto una verificazione tecnica affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare. Le verifiche avevano confermato l'insussistenza del deficit di forza muscolare rilevato in sede concorsuale, consentendo così a P.A. di proseguire con l'iter concorsuale.

Il 17 luglio 2024, il TAR Lazio ha emesso un'ordinanza accogliendo l'istanza cautelare proposta dagli avvocati Rubino e Piazza, disponendo l'ammissione con riserva di P.A. al concorso. Questo verdetto permette all'aspirante poliziotto di continuare il suo percorso verso l'assunzione come Allievo Agente della Polizia di Stato.