Trapani, cartolina dall'inferno: tra degrado, inquinamento e topi funamboli

Poca acqua, topi e scarafaggi, erbacce, rifiuti, spiagge inquinate. La cartolina dall’inferno, e non solo per il caldo afoso, ha il cap di Trapani.

Lo scatto impietoso allo stato di abbandono, restituisce l’immagine di una città che si snoda in strade piene di buche, con attraversamenti di strisce pedonali non più praticabili dai disabili. Ci sono poi marciapiedi invasi da cespugli, da palme e da micro discariche a cielo aperto.

I rifiuti abbandonati nelle strade dagli incivili, quando non si integrano con l’arredo urbano, vengono conferiti nelle fosse dei cantieri aperti che devastano la città. E che dire delle passeggiate a Slalom con i turisti che camminnano a zig zag pur di non pestare le defezioni lasciati da chi agisce indisturbato, forte del fatto che non ci sono sufficienti controlli.

Le spiagge inquinate e il degrado del lungomare



È allarme inquinamento a Trapani con bandiera per la spiaggia di fronte all’isola ecologica per sversamento di acque reflue. Questo quanto emerge nell’ultimo rapporto di Goletta Verde, presentato a Messina. Un dato preoccupante, parzialmente mitigato dalla notizia della deposizione di uova di una tartaruga Caretta Caretta sulla stessa battigia, evento che ha emozionato i presenti.

Il degrado ambientale soffoca la città, e proprio il lungomare Dante Alighieri è una cartolina sbiadita. Le ringhiere ammalorate e i parapetti lesionati rendono l’accesso alla battigia potenzialmente pericoloso per i bambini.

Lungo la spiaggia libera, pochi se non assenti, i bagnini o presidi di pronto soccorso. Tanto che, pochi giorni fa, nella nuova spiaggetta creatasi naturalmente, una persona ha rischiato di morire e si è salvata solo grazie all’intervento di un cittadino.

Topi funamboli e spettacoli traslocati



Non mancano, anzi, sono continui e quanto più tempestivi possibili, gli interventi dell’Amministrazione comunale per arginare il problema del degrado e dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.La stessa ordinanza sindacale sulle limitazioni alla movida, ha inteso limitare proprio l'uso di alcolici, con conseguente abbandono delle bottiglie negli spazi urbani condivisi. Così, per velocizzare la burocrazia e avviare in tempi brevi i lavori di ripristino delle condizioni di decoro ed igiene, spesso gli interventi sono deliberati con la formula della 'massima urgenza'.

E' avvenuto con il servizio di scerbatura effettuato alla Casina delle Palme, in pieno centro storico. L’intervento non era più rinviabile e di massima urgenza. E proprio nei giorni in cui l'antica struttura doveva ospitare due serate per ricordare il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio.

Il motivo dell'intervento di massima urgenza alla base del 'trasloco' dello spettacolo, sarebbe da addurre all’invasione di topi che ha riguardato proprio la zona del centro storico.

In alta stagione estiva, infatti, succede anche che il centro storico salti alla ribalta della cronaca per gli spettacoli serali di topi funamboli che sfidano la movida trapanese. Per giorni, i passanti hanno assistito allo spettacolo "indecoroso", alcuni divertiti, altri spaventati tanto da cercare rifugio nei negozi vicini.

Dopo le innumerevoli segnalazioni, l'esasperazione dei cittadini e degli esercenti del quartiere è stata tale, da adottare la politica del fai da te. Armati di falce, hanno provveduto alla potatura delle aiuole, dove presumibilmente si pensava ci fossero le tane dei roditori e proliferavano gli insetti.

Le segnalazioni dei turisti e dei cittadini



C’è poi il festival delle segnalazioni da parte di chi vive la città e i suoi disservizi. Ci sono i giudizi negativi lasciati sui portali dedicati alle strutture ricettive per valutare le proprie vacanze, dove c'è chi racconta come torntato dalla spiaggia e impossibilitato a farsi una doccia, si sia dovuto lavare con le bottiglie di acqua.

E poi ci sono le segnalazioni dei cittadini di cumuli e cumuli di rifiuti in mezzo la via, di ogni tipo. Oppure denunce di chi la spazzatura la butta indisturbato in giro per la città.