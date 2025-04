07/04/2025 18:46:00

La Marina Militare fa tappa in Sicilia con due delle sue unità navali, la nave rifornitrice Tirso e la pattugliatrice Foscari, che sosteranno rispettivamente nei porti di Trapani e Palermo. In occasione della sosta, sarà possibile salire a bordo e visitare le navi grazie all’apertura al pubblico prevista nei seguenti giorni:

Nave Tirso (banchina del Nuovo Sporgente Ronciglio – Trapani): visitabile il 6, 7 e 8 aprile, dalle 15.00 alle 17.00

(banchina del Nuovo Sporgente Ronciglio – Trapani): visitabile il 6, 7 e 8 aprile, dalle 15.00 alle 17.00 Nave Foscari (Banchina Commerciale – Palermo): visitabile l'8 e 9 aprile, sempre dalle 15.00 alle 17.00

Le soste rientrano nel quadro dell’esercitazione Mare Aperto 25, la più ampia attività addestrativa annuale in ambito marittimo promossa dalla Difesa. Per tre settimane, le unità della Marina Militare si addestrano nel Mediterraneo Centrale con scenari complessi e realistici, coinvolgendo navi, sommergibili, aerei, elicotteri e mezzi non pilotati, sia di superficie che subacquei. Un addestramento che affronta anche la gestione delle minacce CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari), con un’azione congiunta tra forze armate e agenzie specialistiche.

Per seguire aggiornamenti e approfondimenti: www.marina.difesa.it – hashtag ufficiale #MarinaMilitare.