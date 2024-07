San Vito Lo Capo, "ogni giorno la spiaggia da libera diventa privata"

22/07/2024 16:50:00

Una cittadina di San Vito Lo Capo segnala ancora una volta la situazione anomala riguardante l'uso della spiaggia, che durante il corso della mattina si trasforma da "libera a privata", per via degli abusivi che noleggiano ombrelloni e lettini, per poi tornare libera in serata (ne abbiamo parlato qui)

"Confermo quello che scrivete voi nel vostro articolo. Nel giro di poche ore la spiaggia di San Vito da libera diventa privata... e nessuno fa niente. Poi alle 19.00 della sera liberano tutto e torna libera... è assurdo," ha scritto la cittadina.

Secondo la lettrice, la spiaggia appare completamente libera alle 7.30 del mattino, accessibile a tutti i bagnanti senza alcuna restrizione. Tuttavia, entro le 10.00, la stessa spiaggia viene occupata da lettini e ombrelloni, gestiti presumibilmente da privati, limitando così l'accesso a chi non desidera pagare per i servizi. Infine, intorno alle 19.00, le attrezzature vengono rimosse, restituendo la spiaggia al suo status libero.

Questo fenomeno solleva importanti domande riguardo alla gestione delle spiagge pubbliche e al rispetto delle normative locali. Le spiagge libere dovrebbero essere accessibili a tutti i cittadini senza restrizioni, e ogni forma di privatizzazione non autorizzata potrebbe costituire una violazione delle leggi locali.

Intanto il sindaco di San Vito Francesco La Sala con un post su facebook, ricorda ai cittadini che in spiaggia sono stati piazzati i cartelli corrispondenti ai varchi di accesso.

Ieri mattina, sul lungomare sono state installate delle targhe segnaletiche per indicare i varchi di accesso in spiaggia.

Si tratta di una semplice ed apparentemente banale iniziativa, che ha però lo scopo di rendere la nostra spiaggia più organizzata ed assicurarne una fruizione più efficiente.

La segnaletica, insieme ad altre iniziative future, ci permetterà di candidare la nostra spiaggia per ottenere importanti riconoscimenti internazionali che presuppongono un sistema chiaro ed efficiente di indicazioni e segnalazioni agli utenti.

Oltre a questo, l’indicazione degli ingressi, ben 16, risulta molto utile in situazioni di emergenza, ad esempio interventi di soccorritori in caso di malori in spiaggia o di bambini che perdono i loro genitori.

Un piccolo passo in avanti di grande utilità……poca spesa, molta resa.

Un ringraziamento alla PRO-LOCO per la collaborazione e a Francesco Madeo per la gratuita installazione.