Paura a Mazara, scoppia tubo del gas sulla statale 115

22/07/2024 13:30:00

Attimi di paura a Mazara del Vallo, dove un incendio di rifiuti in un canale asciutto ha causato la rottura di una grossa condotta del metano. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 115, nei pressi dell'incrocio con la via Marsala.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo e dei tecnici dell'azienda del metano ha evitato conseguenze più gravi. I rifiuti gettati nel canalone secco hanno preso fuoco, e le fiamme hanno surriscaldato il tubo del metano, provocandone la rottura. La fuoriuscita del metano ha innescato il fenomeno noto come "jet fire", un pericoloso getto di fuoco alimentato dal gas.

Per garantire la sicurezza della popolazione, le autorità hanno chiuso a scopo precauzionale la via Maranzano e il ponte adiacente. Solo dopo che i tecnici dell'azienda del metano sono riusciti a chiudere le valvole di passaggio del combustibile in quel tratto, la situazione è tornata alla normalità.