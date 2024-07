Trapani, basole divelte e pericolose in via Generale Enrico Fardella

22/07/2024 20:00:00

I cittadini del centro storico di Trapani denunciano da tempo lo stato di degrado delle basole lungo la via Generale Enrico Fardella, segnalando una situazione che persiste da mesi nonostante le numerose segnalazioni.

"Presso la via Generale Enrico Fardella da mesi noi cittadini abbiamo fatto segnalazioni sulla situazione disastrosa del basolato, chiedendo una celere sistemazione. Nonostante tante segnalazioni da parte di parecchi cittadini, niente è stato fatto," scrive un lettore di TP24.

Il degrado delle basole non solo rappresenta un problema estetico, ma ha anche causato danni alle auto e incidenti ai pedoni. "Oltre alle macchine danneggiate, diverse persone sono cadute negli ultimi mesi, per fortuna senza farsi male (io sono testimone due volte di ciò)," continua il residente.

Il cittadino sottolinea la mancanza di interventi da parte delle autorità, nonostante le continue richieste di riparazione. "Sono stati messi dei fogli che spiegano la situazione lungo tutta la via, vi giro le foto e i video," aggiunge, mostrando l'impegno della comunità nel cercare di sensibilizzare le autorità locali. Questo il tedto del manifesto:

"Vorremmo ringraziare sentitamente chi di dovere per la totale indifferenza dimostrata nei confronti delle nostre segnalazioni riguardanti lo stato pietoso del basolato di questa via. Da oltre due mesi, testate giornalistiche e in particolare diversi cittadini preoccupati della situazione hanno denunciato la pericolosità di questa strada, che rappresenta un serio rischio per la sicurezza sia dei pedoni sia delle automobili in transito. Nonostante le numerose richieste di intervento, nulla è stato fatto per risolvere il problema. La vostra mancanza di azione è stata notata e apprezzata da tutti coloro che quotidianamente devono confrontarsi con questa situazione di pericolo.

Grazie per il vostro disinteresse!"