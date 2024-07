Campobello di Mazara, "Un'estate "grigia" per Tre Fontane e Torretta Granitola"

24/07/2024 10:30:00

In una lettera indirizzata alla redazione di TP24, il nostro lettore Francesco, cittadino di Campobello di Mazara, esprime la sua critica nei confronti dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione. Francesco denuncia una serie di inefficienze e mancanze che, a suo dire, stanno compromettendo la qualità della vita nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, importanti località turistiche del territorio.

Il lettore evidenzia, in primo luogo, il ritardo nell'installazione delle passerelle per l'accesso alle spiagge, fondamentali per diversamente abili, anziani e famiglie con bambini. "Nonostante numerosi solleciti, l'Amministrazione ha iniziato a collocare queste strutture solo il 19 luglio, ben oltre l'inizio della stagione balneare," scrive Francesco, sottolineando come questo ritardo rappresenti una grave mancanza di attenzione alle esigenze dei residenti e dei turisti.

Il quadro dipinto dal lettore si aggrava con la denuncia di una situazione igienico-sanitaria allarmante: "Il paese di Campobello e le due frazioni marittime sono invase da topi, zanzare e blatte. Ancora non si provvede, come già fatto dai paesi viciniori, ai dovuti trattamenti di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione." Il cittadino critica duramente l'Amministrazione per non aver ancora attuato misure essenziali per garantire la salubrità degli ambienti pubblici e privati, una mancanza che risulterebbe particolarmente grave durante il periodo estivo, quando il rischio di proliferazione di insetti e roditori è maggiore.

Inoltre, esprime insoddisfazione per l'assenza di un programma estivo adeguato, criticando l'Amministrazione per la sua incapacità di pianificare eventi e attività che possano attrarre turisti e offrire svago ai residenti. "Questa navigata Amministrazione, malgrado vanti 10 lunghi anni di continuità e il Sindaco Castiglione una trentennale esperienza da amministratore locale, non è in grado di redigere anzitempo un programma estivo," afferma Francesco, denunciando una totale disconnessione dalla realtà e dai bisogni della comunità.

La lettera si conclude con un appello per un cambio di direzione nella gestione politica del Comune: "Campobello, ora più che mai, ha bisogno di una classe politica che ami il proprio territorio, caparbia e soprattutto non attaccata alla poltrona."